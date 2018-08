Runde zwei in das Ziel: Der FC Hude von Trainer Lars Möhlenbrock tritt am Sonntag bei GVO Oldenburg an. Foto: Rolf Tobis

Hude. Die Testphase ist vorbei, jetzt kann der FC Hude endlich in den Pflichtspielmodus starten: In der 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals tritt der Bezirksliga-Aufsteiger am Sonntag (15 Uhr) beim künftigen Ligarivalen GVO Oldenburg an.