Nach einer kurzen Erholungspause nach Abschluss der Relegationsspiele haben die Handball-Jugendmannschaften die Vorbereitung auf die Saison 2018/2019 aufgenommen. Die HSG Delmenhorst, die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg, der TV Neerstedt und die TS Hoykenkamp sind mit Teams in den Ligen vertreten, die gemeinsam vom Bremer Handball-Verband und vom Handball-Verband Niedersachsen geleitet werden.

A-Jugendteams starten mit Heimspielen in die Oberliga-Vorrunde

In der Vorrunde zur Oberliga/Verbandsliga spielen die männlichen A-Jugendmannschaften der HSG Delmenhorst und der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg. Beide wollen versuchen, den Sprung in die Oberliga zu schaffen. Die Delmenhorster eröffnen die Saison am Samstag, 8. September, 17 Uhr, mit einem Heimspiel gegen die SG Findorff. Auch Grüppenbühren/Bookholzberg startet in eigener Halle. Am Sonntag, 9. September, 14.15 Uhr, empfängt das Team den TvdH Oldenburg.

Die männliche B-Jugend der HSG Delmenhorst hat das gleiche Ziel wie die beiden A-Jugend-Teams: Sie möchte sich in der Vorrunde einen Platz in der Oberliga sichern. Zum Auftakt tritt Delmenhorst am Sonntag, 9. September, beim TV Bissendorf-Holte an.

Die Oberliga-Vorrunden werden in zwei Staffeln gespielt, jeder tritt bis Ende November einmal gegen jeden an. Anschließend sind die besten Drei der Tabelle für die Oberliga qualifiziert. Die übrigen Mannschaften spielen in der Verbandsliga weiter.

Die weibliche C-Jugend der HSG Delmenhorst spielt in der Vorrunde zur Oberliga/Landesliga. Dort qualifizieren sich die beiden Ersten aus sieben Staffeln für die Oberliga. Für die übrigen Mannschaften geht die Saison ab Mitte November in den Landesliga-Staffeln weiter.

Acht Mannschaften in Landesligen

Der TV Neerstedt und die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II werden in der Landesliga Weser-Ems der männlichen A-Jugend um Punkte und Platzierungen kämpfen. Bei der männlichen B-Jugend hat das Grüppenbühren/Bookholzberg geschafft, das gilt auch für die C-Jungen-Mannschaften der HSG Delmenhorst und der TS Hoykenkamp. Auch die weibliche A-Jugend der HSG Delmenhorst und des TV Neerstedt sowie die B-Jugend der HSG Delmenhorst sind für die Landesligen qualifiziert. Saisonstart in diesen Klassen ist für einige Teams bereits am ersten September-Wochenende.