Ein schneller Mann für die Außenbahnen: Kennedy Ukachukwu wechselte vom TSV Grolland zum Delmenhorster TB (hier im Testspiel-Zweikampf gegen den Berner Michael Kranz). Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Delmenhorster TB startet an diesem Freitag, 19.15 Uhr, beim TV Jahn Delmenhorst in die Saison 2018/2019 der Fußball-Kreisliga. Nach dem schwachen Auftakt in der Vorsaison will der DTB dieses Mal besser in die Saison kommen. Die Vorbereitung lief durchwachsen, im Kreispokal gab es aber einen Sieg.