Hoykenkamp. Ein hohe Qualität an Gegnern und eine hohe Intensität: Das ist das Ziel des Turnierformats, das die TS Hoykenkamp am Samstag und Sonntag (jeweils von 10 bis 15 Uhr) für weibliche Auswahlteams in der Halle Heide ausrichtet.