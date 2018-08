Will offensiv spielen: das Regionalligateam des TV Jahn. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Frauen des TV Jahn, die nach dem Abstieg aus der 2. Liga in der Regionalliga mit einem Heimspiel gegen Holstein Kiel in die neue Punktspielrunde starten (Sonntag, 26. August, 13 Uhr) müssen sich in einer neuen Rolle zurechtfinden. Während das Team nach dem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse zu den Außenseitern gehörte, gilt es jetzt als Mit-(Favorit).