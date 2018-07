Nächste Medaille für Sascha Allhorn von Bogensport Delmenhorst: Bei den offenen Landesverbandsmeisterschaften in der Disziplin Bogen WA 3D jubelte er mit 249 Ringen über den Sieg in der Blankbogen Herrenklasse. Foto: Rolf Tobis

Münster Nächste Medaille für Sascha Allhorn von Bogensport Delmenhorst: Bei den offenen Landesverbandsmeisterschaften in der Disziplin Bogen WA 3D des Nordwestdeutschen Schützenbundes in Kooperation mit dem Westfälischen Schützenbund und Rheinischem Schützenbund jubelte er mit 249 Ringen über den Sieg in der Blankbogen Herrenklasse.