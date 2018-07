Die Verkehrsteilnehmer müssen sich wegen der Radrennabschnitte des Volkstriathlons und der Olympischen Distanz auf „erhebliche Einschränkungen“ einstellen, kündigt die Gemeinde an. Die Blockener Straße kann demnach vormittags aus Richtung Stuhrer Landstraße kommend nur bis zur Kreuzung Neuer Weg/Stuhrreihe genutzt werden, am Nachmittag voraussichtlich von 13 bis 17 Uhr gar nicht. Die Obernheider Straße ist am Sonntag von 8 bis circa 18 Uhr gesperrt. (dham)