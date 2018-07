Sattes Grün, aber Auffälligkeiten in den gekreideten Bereichen: Der Hauptplatz ist ebenso wie ein weiterer Nebenplatz bis auf Weiteres gesperrt. Foto:Rolf Tobis

Delmenhorst. Die beiden Sportplätze auf der Delmenhorster Stadionanlage, auf denen Mitte Juli Auffälligkeiten an der Grasnarbe festgestellt worden waren, bleiben weiter gesperrt. Das gab die Stadt am Mittwochnachmittag bekannt. Betroffen sind der Hautplatz und ein weiterer Rasenplatz im hinteren Bereich nahe der Straße Am Stadion. Die dk-Anfrage, wie lange die Plätze gesperrt bleiben, beantwortete die Stadt nicht.