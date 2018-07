Stuhr. Der RV Steller See hat nach seinem Dressurturnier 2018 eine positive Bilanz gezogen. Er freute sich über „großartige sportliche Leistungen“.

Anna Ludwig, Vereinssprecherin des RV Steller See, geriet ins Schwärmen, als sie das Fazit des zweitägigen Dressurturniers zog, das ihr Verein ausgerichtet hat: „Wir haben ein super Wochenende mit großartigen sportlichen Leistungen, tollem Wetter und viel guter Laune hinter uns gebracht.“ Besonders erfreut war sie, dass die Veranstaltung, anders als in den vergangenen Jahren, von starken Regenfällen verschont blieb. Die paar Tropfen, die am Sonntagmorgen fielen, seien eine angenehme Abkühlung gewesen.

Julia Bolte gewinnt S*-Dressur

Herausragende Reiterin des Turniers war Julia Bolte vom RFS Okeler Land, berichtete Ludwig. Bolte gewann am Samstagvormittag mit Lucantus die Dressurpferdeprüfung der Klasse und wurde am Nachmittag mit Boldini Dritte in der Dressurprüfung Klasse M**. Am Sonntag ritt sie mit Boldini zum Sieg in der Dressurprüfung der Klasse S*.

Für den RV Steller See erreichten Sandra Türke und Ludwig selbst zwei Platzierungen. Türke wurde mit Virginian Summer Fünfte in einer Dressurprüfung der Klasse A**. Ludwig kam auf Fleur Sauvage in einer Dressurreiterprüfung der Klasse L ebenfalls auf Rang fünf.

1200 Nennungen für Springturnier

Bereits am kommenden Freitag, 27. Juli, beginnt das Springturnier des RV Steller See. Auf der Anlage der Familie Schlüsselburg (Zum Steller See 81 in Stuhr) werden bis Sonntag 13 Prüfungen ausgetragen, für die cirka 350 Reiter rund 1200 Nennungen abgegeben haben.