Künftig für den TSV Ganderkesee II am Ball: Fynn Metzner spielte in der vergangenen Saison noch in der Bezirksliga-A-Jugend des Turn- und Sportvereins. Foto: Rolf Tobis

Ganderkesee. Der TSV Ganderkesee II geht mit einem an einigen Positionen veränderten Kader in die Saison 2018/2019 in der 1. Fußball-Kreisklasse: Er verzeichnete sieben Ab- und fünf Zugänge. Das Saisonziel des Teams ist der Klassenerhalt.