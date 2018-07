Der Oldenburger Landesverband übergab am Sonntag in Rastede die Goldplaketten an seine Meister 2018. Fünf gingen an Reiter des Kreisverbands Delmenhorst. Der RC Hude gewann die Wertung für die beste Vereinsmannschaft.

Ganz besondere Momente erlebten Antonia Busch-Kuffner und Torsten Tönjes vom RV Ganderkesee, Jochen Heinemann vom RuF Holle-Wüsting, Melanie Scheele vom RV Grüppenbühren sowie Hannah Hinrichs, Jette Lakeberg, Loort Fleddermann, Stephan Geue, Moritz Baum und Lutz Harfst vom RC Hude am letzten Tag des Oldenburger Landesturniers in Rastede. Auf dem Springplatz erhielten sie am Sonntag von Christian Herzog von Oldenburg, Schirmherr, ihre Goldmedaillen.

Die und die Ehrenrunde waren gestern weitere Belohnungen für die starken Leistungen, die sie im Springparcours, im Dressurviereck und auf der Geländestrecke seit Dienstag geboten hatten. Die Reiter holten den Titel Oldenburger Landesmeister in den Kreisverband Delmenhorst: Tönjes mit Ludwig’s Lust (Springen Junge Reiter/Reiter), Heinemann mit Calexina (Springen Senioren), Scheele mit Draga (Dressur Senioren) und Busch-Kuffner mit Daily Pleasure (Dressur Ponyreiter). Die sieben Huder gewannen die Wertung der Vereinsmannschaften und damit außer Medaillen die Landesstandarte, eine goldene Halskrause und einen Anhänger als Ehrenpreise.

„Das ist natürlich auch ein bisschen Kaffeesatzleserei“, erklärte Lutz Harfst, Mannschaftsführer des RCH, wie er das erfolgreiche Quintett, das zwei Teams des Ammerländer RC knapp auf die Plätze verwies, zusammengestellt hatte. Vorgabe war, dass ein Vielseitigkeits-, ein Spring- und ein Dressursportler dabei ist. „Ich habe geschaut, wer in Rastede ist und wie die Pferde drauf sind. Und dann habe ich überlegt, welche Reiter die besten Chancen haben.“

Auf diese Weise entstand eine Equipe aus Junioren-Reitern: Jette Lakeberg mit ihrem Pony Nadeshi und Hannah Hinrichs mit Black eyed pears ritten in Dressurprüfungen. Loort Fleddermann trat mit Obella in der A-Vielseitigkeit an (und wurde Einzel-Vizemeister). Frederik Geue mit Confiance, der bei den Junioren Bronze gewann, und Moritz Baum mit All in sammelten für ihr Team Punkte in Springprüfungen. „Sie haben das sehr gut gemacht“, lobte Harfst. „Sie waren sogar über meiner Einschätzung. Von daher bin ich natürlich sehr zufrieden.“

Die beste Vereinsmannschaft des Oldenburger Landesturniers 2018: der RC Hude mit Jette Lakeberg, Hannah Hinrichs, Moritz Baum, Loort Fleddermann und Stephan Geue. Foto: Lars Pingel





Der Vereinswettbewerb, der bis 2015 nur in der Vielseitigkeit ausgetragen wurde, gefällt Harfst. „Durch den Mix kommt es wieder zu einer Annäherung im Verein“, erklärte er. Viele Reiter seien auf eine Disziplin spezialisiert, hätten daher nicht viel Kontakt zu anderen Sportlern in ihrem Club. „Hier geht alles zusammen“, sagte Harfst. Er würde sich allerdings wünschen, dass der Stand in der Wertung für die Vereine „von Anfang an transparenter“ wäre.

Hoch zufrieden war auch Oliver Fleddermann, 1. Vorsitzender des RC Hude. „Das ist eine ganz tolle Sache. Wir sind sehr glücklich“, sagte der Vater von Loort Fleddermann. „Wir hatten ein bisschen Glück, weil einige Mannschaften, die vielleicht mehr Punkte als wir gehabt hätten, ausgeschieden sind“, merkte Oliver Fleddermann dann noch an. Das lag daran, dass Teamreiter eine Prüfung nicht beendeten.

Der RCH richtete am Sonntag den großen Meisterempfang für die Vereine des KRV Delmenhorst aus, die insgesamt neun Medaillen holten. Er nutzte dazu den Platz vor der Jahnhalle, auf dem am Tag zuvor die Einweihung des Huder Kunstrasenplatzes gefeiert worden war, verriet Fleddermann.

Großen Spaß an einer Ehrenrunde auf ihrem selbst ausgebildeten Wallach Friend of mine hatte am Sonntag auch Rebecca Horstmann. Die Dressurreiterin vom RV Ganderkesee gewann mit dem zehnjährigen Oldenburger eine Dressurprüfung der Klasse S**, das Finale der Mittleren Tour in dem Tournier, mit 791 Punkten – das sind 69,386 Prozent. „Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut“, sagte sie nach der Siegerehrung. „Das war unser erster Zwei-Sterne-Sieg.“

Mit Sternen werden die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade in den Klassen gekennzeichnet. Je mehr desto anspruchsvoller ist die Prüfung. Das S steht für schwer und ist die höchste nationale Klasse. In einer S**-Konkurrenz müssen auch Elemente des Grand Prix gezeigt werden, der bei großen internationalen Turnieren und bei Championaten geritten wird. Auch die gelangen Horstmann und Friend of mine gestern erstklassig. Überraschend.

„Eigentlich wollten wir uns hier nur gut präsentieren. Dass sich das so im Ergebnis niederschlägt, hätte ich nicht erwartet“, erzählte Horstmann. Sie hatte sich und ihrem Pferd eine längere Pause gegönnt, die sie am Freitag in Rastede (5. Platz in einer S*-Dressur) beendet hatte.

Vor den fünf Huder Youngster hatte sechs Routiniers einen Teamerfolg für den den KRV Delmenhorst „eingeritten“. Katja Stöver stellte am späten Samstagabend im Oldie-Cup eine Equipe mit Rita Meyer (Ibsen), Sabine Bruns-Vietor (Karedigs Kandahar), Inge Strodthoff (Queeny), Ute Thümler (Finero), Ulli Einemann (Davina) und Lars Grimsehl (Sunshine) vor. Das erhielt für seine Mannschaftsdressur die Wertnote 17.20. Das war der Sieg. Zweiter wurde der KRV Wilhelmshaven-Friesland (16.50) gefolgt vom KRV Oldenburg (15.60).

Zum Abschluss des Landesturniers gewann Rolf Moormann vom RV Ahlhorn mit Samba de Janeiro den Großen Preis der Springreiter. Im Stechen der S***-Prüfung, für das sich acht Reiter qualifiziert hatten, gelang ihm in 35,08 Sekunden die schnellste fehlerfreie Runde.