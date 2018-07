Rastede. Der Donnerstag ist traditionell der Züchtertag beim Oldenburger Landesturnier in Rastede. Schon am Morgen zeigten sich die jungen Hengste erneut bei tollem Sommerwetter von ihrer besten Seite. Bei den erst Dreijährigen setzte sich Zac Efron MT unter Yvonne Henke (RUFV Cloppenburg) durch.

Bei den ein Jahr älteren Hengsten zeigte sich Dante Quando OLD von seiner besten Seite. Er erhielt unter Eva Möller (RSC Osnabrücker Land) die Wertnote 8.6 . Rieke Schnieder (RUFV Berne), die den Stall Sosath in Lemwerder vertritt, teilte sich mit der Wertnote 8.5 auf Fürst Fabrice Platz zwei mit Sandra Kötter (RUFG Falkenberg) auf Fine Romance. (So lief Tag eins beim Oldenburger Landesturnier)

Vielseitigkeit stand auch am Donnerstag mit der Dressur und dem Springen auf dem Programm: Heike Jahncke (Ganderkesee) geht auf Enya in der Klasse L von Rang zwei in die dritte Teilprüfung, den Geländeparcours. Ebenso wie der Vorjahresmeister der Junioren, Loort Fleddermann aus Hude, der auf Obella aktuell punktgleich mit Linus Richter (Höven) liegt. Vor ihnen führt nur Amke Gröttrup vom RUFV Tammingaburg auf Dumbledore. ( So lief Tag zwei beim Oldenburger Landesturnier)

Silberschleife für Linda Jurchen

Auch in der Youngster-Tour der Klasse M** ging im hoch besetzten Starterfeld die Silberschleife nach Ganderkesee. Linda Jurchen musste sich auf dem Hengst Voll Cool in der zweiten Abteilung nur Karl-Henz Markus (Werlte) auf Light Eye Joe geschlagen geben.

Am Mittwochabend sicherte sich Torsten Tönjes (RV Ganderkesee) auf Ludwigs Lust Rang drei im Zeitspringen der Kl. M*, auf Rang acht platzierte sich Vereinskollegin Tabea-Marie Meiners auf dem selbst gezogenen Luc M. Bei den Springreitern der Altersklasse Senioren stand auch bereits der Landesmeister fest: Jochen Heinemann (RuF Holle-Wüsting) setzte sich fehlerfrei auf Calexina gegen weitere elf Starter durch.

Heiratsantrag im Dressurviereck

Dass Rastede das Turnier der Herzen ist, bewies ein Heiratsantrag im Dressurviereck bei dieser Siegerehrung. Der zukünftige Bräutigam kniete im Sand nieder, sie stieg ab von ihrem Pferd und sagte Ja zum Antrag über Mikrofon.

Vor voll besetzten Rängen fand die Auswahl zum abendlichen Brillantring der Elite-Stutenschau des Oldenburger Zuchtverbandes statt. Das Delmenhorster Kreisblatt berichtet darüber in der Samstagsausgabe und auf www.dk-online.de.

Das passiert am Freitag beim Oldenburger Landesturnier

Publikumsmagnet am Freitag ist sicherlich das Gelände. Die Vielseitigkeitsreiter gehen ab 13 Uhr durchs Wasser und in den Wald. Die Siegerehrung nach allen drei Teilprüfungen steht dann um 17.45 Uhr auf dem Hauptplatz an. Im Anschluss geht es für die Springreiter in der Großen Tour in den Parcours mit höchsten Anforderungen. Für die Dressurbegeisterten steht ab 16.15 Uhr ein St. Georg Special* an. Und für die Vierspänner gilt es ab 18 Uhr alle Bälle auf den Begrenzungen beim rasanten Hindernisfahren liegen zu lassen.

Springplatz

08.00 Uhr: Springprüfung Kl. S* – 2. Qualifikation Mittlere Tour

10.30 Uhr: Springprüfung Kl. S* – 2. Qualifikation Youngster Tour

13.00 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L – Championat der 4-jährigen Oldenburger Springpferde

14.30 Uhr: Spezialspringpferdeprüfung Kl. M* mit zwei Umläufen – Championat der 5-jährigen Oldenburger Springpferde

16.15 Uhr: Spezialspringpferdeprüfung Kl. M** mit Stechen – Championat der 6-jährigen Oldenburger Springpferde

18.30 Uhr: Springprüfung Kl. S** mit Siegerrunde – 2. Qualifikation Große Tour

21.30 Uhr: Kostüm-Stilspringprüfung Kl. L der KRV

22.15 Uhr: Kombiniertes Hindernisfahren Kl. M – Zweispänner

Dressurplatz 1

09.00 Uhr: Dressurprüfung Kl. M* – 2. Wertung JR/Reiter

14.00 Uhr: Dressurprüfung Kl. S* – 1. Qualifikation Mittlere Tour

Dressurplatz 2

08.00 Uhr: Reitpferdeprüfung – Sichtung Bundeschampionat 4-jährige Stuten und Wallache

13.00 Uhr: Reitpferdeprüfung – Sichtung Bundeschampionat 3-jährige Stuten und Wallache

16.15 Uhr: St. Georg Special

19.00 Uhr: Ponydressurprüfung Kl. L*-Trense – Finale

Dressurplatz 3

09.00 Uhr: Dressurprüfung Vierspänner Kl. S

18.00 Uhr: Hindernisfahren Vierspänner Kl. S

Gelände