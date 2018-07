Knapp 600 Nennungen in 14 verschiedenen Prüfungen an zwei Turniertagen: Das sind die Fakten für das Dressurturnier, das der Reit- und Fahrverein (RuF) Steller See am Wochenende (21. und 22. Juli) ausrichtet. Foto: imago/GEP pictures

Stuhr. Knapp 600 Nennungen in 14 verschiedenen Prüfungen an zwei Turniertagen: Das sind die Fakten für das Dressurturnier, das der Reit- und Fahrverein (RuF) Steller See am Wochenende (21. und 22. Juli) ausrichtet.