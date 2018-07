Delmenhorst. Am 25. und 26. August wird die erste Runde des HVN/BHV-Pokals 2018/2019 ausgetragen. Daran nehmen 80 Frauen-Teams und 128 Männermannschaften teil, die in Turnieren oder Einzelspielen ums Weiterkommen kämpfen.

Der Handball-Verband Niedersachsen und der Bremer Handball-Verband haben die erste Runde in ihrem gemeinsamen Pokalwettbewerb 2017/2018 veröffentlicht. Der Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof und Staffelleiter Olaf Bunge erklärten, dass bei den Frauen 80 Teams in 20 Turniergruppen (Modus: jeder gegen jeden) aufeinandertreffen. Zudem werden zwölf Einzelspiele ausgetragen. In der ersten Runde der Männer sind 128 Mannschaften in 32 Turnieren gefordert. Es gibt dort nur zwei Einzelspiele. Gespielt wird am 25. und 26. August. Nur die Turniersieger ziehen in die zweite Runde ein.

Frauenteam des TV Neerstedt hat auch HSG Hude/Falkenburg zu Gast

Der TV Neerstedt richtet am Samstag, 25. August, eines der Erstrundenturniere der Frauen aus. Das Team des Vereins, das in die Oberliga aufgestiegen ist, empfängt ab 14.30 Uhr ihre Liga- und Landkreisrivalinnen von der HSG Hude/Falkenburg und die Landesligisten HG Jever/Schortens und Frisia Goldenstedt.

Das Landesligateam der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg muss am 25. August ab 14.30 Uhr beim Oberligisten SG Friedrichsfehn/Petersfehn antreten. Weitere Gegner dieser beiden Teams sind die HSG Neuenburg/Bockhorn (Landesklasse) und der VfL Oldenburg III (Oberliga). Die Landesliga-Handballerinnen (Staffel Bremen) der HSG Delmenhorst gastieren am Sonntag, 26. August, ab 12 Uhr bei ihren Ligakonkurrenten HSG Phönix (Bassum-Twistringen-Syke). In Komet Arsten ist dort ein weiterer Bremer Landesligist zu Gast. Der TSV Morsum (Landesklasse KRAGE) ist das vierte Team im Bunde.

Oberliga-Aufsteiger HSG Delmenhorst ist Rotenburg gefordert

Die in die Oberliga aufgestiegene Männer-Mannschaft der HSG Delmenhorst wird am Samstag, 25. August, bei einem Verein zu Gast sein, gegen dessen Team sie auch um Punkte kämpfen wird. Der TuS Rotenburg richtet ab 14 Uhr eines der Erstrundenturniere aus, in dem außerdem der Verbandsligist TvdH Oldenburg und der Landesligist TuS Sulingen antreten.

Der Verbandsliga-Absteiger TS Hoykenkamp reist am 25. August zur HSG Verden-Aller (Landesliga). Ab 14 Uhr spielen dort im SVGO Bremen und in der HSG Stuhr zwei weitere Landesligateams um den Sprung in die zweite Runde.

Auch bei den Männern kommt es zum Duell des TV Neerstedt gegen die HSG Hude/Falkenburg. Am Sonntag, 26. August, richtet der TVN ein weiteres Pokalturnier aus, an dem die in die Landesklasse aufgestiegene HSG teilnimmt und damit gegen den Verbandsligisten antreten wird. Die HSG Neuenburg/Bockhorn (Landesklasse) und die HG Jever/Schortens (Landesklasse) komplettieren das Feld. Der Landesligist HSG Grüppenbühren/Bookholzberg ist bereits am Samstag, 26. August, gefordert. Das Team tritt ab 14 Uhr in einem Turnier an, das der TSV Wietzendorf (Landesliga Lüneburg) ausrichtet. Die HSG Mittelweser/Eystrup (Landesklasse KRAGE) und der SV Altencelle (Verbandsliga Niedersachsen) sind dort ebenfalls zu Gast.

Final-Four-Turnier der Männer für 22./23. Dezember angesetzt

Die weiteren Runden im Frauen-Wettbewerb sind für den 13./14. Oktober und den 22./23. Dezember angesetzt worden. Das Final-Four soll am 6. und 7. April 2019 ausgetragen werden. Die drei Erstplatzierten haben die Möglichkeit, für den DHB-Pokal zu melden, erklärte der HVN auf seiner Internetseite. Die beiden Endspielteilnehmer der Männer, deren Final Four bereits für den 22./23. Dezember angesetzt ist, können am Amateurpokal des DHB teilnehmen, heißt es dort weiter. Vor dem Turnier der besten Vier im Landespokal werden eine zweite (13./14. Oktober) und eine dritte Runde (17./18. November) ausgespielt.