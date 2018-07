SV Atlas Delmenhorst tritt beim TuS Obenstrohe an MEC öffnen

Tragen ein Testspiel beim TuS Obenstrohe aus: die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst um Patrick Degen (rechts). Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Fußball-Oberligist SV Atlas Delmenhorst tritt an diesem Mittwoch zu einem Testspiel bei der Bezirksliga-Mannschaft des TuS Obenstrohe an. Die Partie wird um 19.30 Uhr auf dem Platz an der Plaggenkrugstraße angepfiffen.