Delmenhorst. Es war ein munteres Spielchen, am Ende hatten die Gastgeber die Nase vorn: Der TuS Heidkrug hat das Auftaktspiel beim Fußball-Turnier um den Autohaus-Mock-Cup gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Selim Karaca schlug den Stadtrivalen TV Jahn Delmenhorst mit 4:1 (3:0).

Massimo Neuman, Niklas Bädjer (Elfmeter) und zwei Mal Marvin Lohfeld erzielten die Tore für den Gastgeber. Das zwischenzeitliche 1:3 hatte Jahns Pascal Hoppe (Strafstoß) erzielt.

Die Jahner sind mit einem 30-Mann-Kader am 1. Juli in die Vorbereitung gestartet. Bis zum Saisonstart am 3. August möchte Trainer Arend Arends sein Aufgebot auf 24 Kicker reduziert haben. „Jeder Spieler hat bei den insgesamt neun Testspielen und Turnieren die Möglichkeit, sich für den Kader zu empfehlen“, sagt Arends und ist mit den bisherigen Eindrucken zufrieden. „Wir sind auf einem guten Weg.“ Der TVJ testete bislang gegen TV Stuhr II (4:2), KSV Hicretspor (2:2) und TSG Seckenhauen-Fahrenhorst (2:2).

Am Dienstag (19 Uhr) spielt der letztjährige Fast-Absteiger Jahn beim Mock-Cup erneut gegen Hicretspor um Ex-Trainer Timur Cakmak. Bis Freitag findet jeden Abend um 19 Uhr ein Gruppenspiel am Bürgerkampweg statt. Das Finale der beiden Sieger der Gruppen A (Heidkrug I, Jahn, Hicretspor) und B (Heidkrug II, Hasbergen, Hürriyet) wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Borussia-Woche

Bei der Fußball-Woche von Borussia Delmenhorst haben ebenfalls die ersten Begegnungen stattgefunden. Gastgeber Borussia unterlag in der Gruppe A dem DTB III überraschend deutlich mit 2:6 (1:1). Die Tore für die Turnerbündler erzielten Söhnke Hinz (45.), Christian Siegmann (53.), Senahid Salihovic (67./77.), Christoph Schröder (74.) und Michael Schubert (81.). Für Borussia markierten Aaron Redeker (44.) und Patrick Lachnik (58.) die Treffer. In der Gruppe B schlug Titelverteidiger Delmenhorster BV die SG Bookhorn mit 7:1 (4:1). Für den DBV trafen Marcel Alstafa (7.), Elias Can (19./27.), Marvic Franke (45./66.), Marc Sirisom (50.) und Richard Bestvater (86.). Bookhorns zwischenzeitliches 1:3 resultierte aus einem Eigentor von Maximilian Gauerke (40.).