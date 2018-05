Der SV Baris Delmenhorst (rote Trikots) hat bei Eintracht Oldenburg mit 5:3 (3:1) gewonnen. Damit machte er den Verbleib in der Bezirksliga perfekt. Foto: Lars Pingel

Oldenburg. Die Fußballer des SV Baris Delmenhorst haben sich den Verbleib in der Bezirksliga gesichert. Sie setzten sich am Samstag bei Eintracht Oldenburg mit 5:3 (3:1) durch. Am Pfingstmontag empfangen sie den TuS Obenstrohe.