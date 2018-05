bahl/dn Delmenhorst. Fußball-Kreisligist TV Jahn Delmenhorst feiert vor stattlicher Kulisse ein 2:1 über den Stadtrivalen SV Atlas II. Jahn bezwingt den Kreispokalsieger verdient, wenn auch durch kuriose Tore.

Es war ein kleiner Urschrei, den Arend Arends am Freitagabend losließ. Der Trainer des TV Jahn war die Linie auf und ab getigert und hatte den Schlusspfiff herbeigesehnt, als das 2:1 (2:0) seiner Kreisliga-Fußballer über den SV Atlas II endlich amtlich war, herzte er erst einmal alles, was ihm über den Weg lief. „Ich bin stolz. Wir haben gewonnen und guten Fußball gespielt, wer hätte das so erwartet?“, sagte Arends.

Es waren drei enorm wichtige Punkte, die sich Jahn im Delmenhorster Derby leidenschaftlich verdiente. Die Violetten haben drei Spieltage vor Schluss nun drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, Arends warnte aber: „Wir sind noch längst nicht durch.“

Zwei Elfmeter für Atlas

Vor 200 Zuschauern waren die Hausherren gegen den Kreispokalsieger zunächst klar überlegen und schossen kuriose Tore. Paul Leis glenag in der 15. Minute das 1:0 von der rechten Seite, als alle auf eine Flanke spekulierten. In der 37. Minute sah sich Atlas-Torwart Marvin Krenzel von Marcel Maus gefoult und warf ihn mit dem Ball ab, den Maus einfach einschoss. Schiedsrichter Sascha Eilers hatte aber nicht abgepfiffen und gab das Tor nach längerer Rücksprache.

Erst danach wachte Atlas auf. Jahn-Schlussmann Mario Lucka hielt in der 41. Minute einen Foulelfmeter von Simon Matta. Nach dem Wechsel waren die Gäste besser im Spiel, ohne zu zwingenden Möglichkeiten zu kommen. Jahn verteidigte couragiert und hatte den größeren Siegeswillen, dennoch kam das Team noch einmal in Schwierigkeiten. Lucas Meinlschmidt spielte den Ball in der 80. Minute im Strafraum mit dem Arm, Patrick Klenke verwandelte den Handelfmeter zum Anschluss für Atlas. Doch die Gastgeber zitterten sich über die Ziellinie. „Jahn hat verdient gewonnen“, meinte Atlas-Trainer Steven Herrmann, sein Kollege Sven Schlundt pflichtete ihm bei: „Der Gegner hatte den größeren Siegeswillen.“