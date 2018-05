Delmenhorst. Vielfach-Funktionär Klaus-Dieter Bischoff strebt beim Delmenhorster BV die Nachfolge des langjährigen Chefs Georg Sedy an. Verantwortliche planen Jahreshauptversammlung noch vor der Sommerpause. Turniere der Junioren sorgen erneut für positive Kommentare.

„Es liegen bereits Anfragen für 2019 vor. 80 Prozent der Jugendlichen werden dann wieder dabei sein“, freut sich Klaus-Dieter Bischoff. Der Fußball-Jugendleiter des Delmenhorster Ballspielvereins (DBV) von 1912, der seit elf Jahren im Verein ist, bezieht diese Aussage auf den Mai-Cup (ausgeschrieben für D-, E- und F-Jugendliche), der ihm und seinen Mitstreitern erneut positive Kommentare bescherte. Obwohl das Turnier der F-Junioren aufgrund eines Unwetters ausfallen musste, zeigen sich die DBVer zufrieden.

„Es ist gut gelaufen“, betont Bischoff. „Mein Dank gilt Kaufland Stedinger Straße, LM-Metallmond Papenburg und der holländischen Fußballschule. Ohne diese Sponsoren hätten wir die Turniere nicht veranstalten können.“

Bischoff, der mit seiner ebenfalls für den DBV tätigen Frau Andrea ein engagiertes Duo bildet, ist einer dieser Männer, für die der Begriff „Vielfach-Funktionär“ erfunden wurde. Er fungiert als Obmann, leitet die Jugendabteilung und trainiert die D-Jugend. Und er vertritt seit geraumer Zeit den erkrankten Vorsitzenden Georg Sedy, der seit 35 Jahren an der Spitze des Vereins steht.

Der DBV befindet sich vor einem Wachwechsel, denn Bischoff strebt die Nachfolge des langjährigen Chefs an. Während der Jahreshauptversammlung will er für den Vorsitz kandidieren. Wann diese Tagung stattfindet, steht noch nicht fest. „Ich treffe mich in der nächsten Woche mit Georg Sedy und dann werden wir einen Termin festlegen“, sagt Bischoff, der einen „komplett neuen“ Vorstand ankündigt. Auf jeden Fall soll die Versammlung noch vor der Sommerpause über die Bühne gehen.

Engagiertes Duo in Diensten des DBV: Andrea und Klaus-Dieter Bischoff. Foto: Klaus Erdmann





Die erste Mannschaft steht in der 2. Kreisklasse vor dem Aufstieg. „Wir planen für die 1. Kreisklasse“, ist Bischoff zuversichtlich. Für Trainer Ralf Willemer, der zum Saisonende aus privaten Gründen aufhört, sucht er einen Nachfolger. Gespräche mit Spielern, die die Elf verstärken würden, liefen ebenfalls. „Zwei, drei Spieler“ wechseln in die Zweite (4. Kreisklasse).

Nicht nur die Herren, sondern auch die Jugend macht den Bischoffs Freude. Dem Verein gehören ein F-, ein E- und zwei D-Juniorenteams an. „In den letzten 14 Tagen gab es bei der Jugend acht Anmeldungen“ sagt Bischoff. Seine Philosophie: „Die Kinder sollen Spaß haben. Im Gegensatz zu anderen Vereinen wollen wir keinen Druck ausüben. Wir legen Wert auf familiäre Atmosphäre.“ In einem Nebensatz sagt er, dass viele sozial schwache Kinder dem Verein angehörten und viele Nationalitäten vertreten seien.

Nach unruhigen Zeiten scheint es, als herrsche beim DBV, der vom 2. bis 6. Juli und 30. Juli bis 3. August wieder die holländische Fußballschule erwartet, Aufbruchstimmung. Ein Grund: die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen. Ende 2017 gehörten dem DBV, der auch Damengymnastik, Mutter-und-Kind-Turnen sowie Kinderturnen anbietet, 348 Personen an. Gleichwohl wissen die Bischoffs, die sich auch um die schmucke Anlage an der Düppelstraße und das Vereinsheim kümmern, dass viel Arbeit vor ihnen liegt. Das schreckt sie nicht ab. „Wir atmen und leben für den DBV“, sagt Andrea Bischoff.