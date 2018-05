maba Visbek. Nur Artur Rott konnte für das Wildeshauser Judo Team beim Tiger-Cup in Visbek einen Sieg erringen. Auch der jüngste Kämpfer der Judoka konnte auftrumpfen.

Es war den 14 jungen Judoka von Anfang an klar, dass es beim Tiger-Cup in Visbek nicht einfach wird. Mit über 600 Teilnehmern ab sieben Jahren ist dieses Turnier eines der größten im norddeutschen Raum und sei Anziehungspunkt vieler versierter Judoka auch aus den angrenzenden Bundesländern, die mit ihren Kaderathleten anreisten, sagt Trainer Bernd Zerhusen.

Am Ende erreichte das Wildeshauser Team beim 12. Tiger-Cup nur einen ersten Platz mit Artur Rott bei den Männern – enttäuschend für die Judoka um die beiden Trainer Zerhusen und Diyan Tanov. Zerhusen lobte die hohe Motivation und Angriffslust seiner Kämpfer. „Allerdings fehlte die notwendige Kampferfahrung und Abgeklärtheit, um entscheidende Vorteile aus herausgearbeiteten Situationen zu ziehen“, bedauert er. ( Weiterlesen: Der 16-jährige Wildeshauser Artur Rott holt Bronze)

Einen Achtungserfolg durch gewonnene Kämpfe verbuchte Ugur Avci, der kleinste und jüngste Judoka der Wildeshauser. Auf das Siegerpodest reichte es jedoch auch für ihn nicht.

Der Wildeshausener Judoka Ugur Avci versucht Lasse Grundmann (Altendorf) in den Haltegriff zu bekommen. Foto: Bernd Zerhusen





„Unsere Aufgabe wird in Zukunft sein, unseren Athleten das nötige technische und taktische Rüstzeug zu vermitteln, so dass sie in kommenden Kämpfen auch den einen oder anderen Podestplatz erklimmen werden“, sagt Trainer Zerhusen. Die positive Kampfeinstellung sei immerhin bereits vorhanden.