Zuletzt schmerzlich vermisst: Torjäger Dennis Kuhn (links). Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. In der Hinrunde hui, in diesem Jahr pfui: Wie schnell sich die Gefühlslagen im Fußball manchmal ändern können, durchlebt derzeit der Bezirksligist SV Baris Delmenhorst. Denn nach einem starken ersten Saisonteil schwebt der Aufsteiger nach nur zwei Siegen im Jahr 2018 noch immer in Abstiegsgefahr.