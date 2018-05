Delmenhorst. Drei Schüler-Teams des Delmenhorster Max-Planck-Gymnasiums haben sich beim Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia für ihr jeweiliges Landesfinale qualifiziert.

Die Schwimmer der Jahrgänge 2005 bis 2007 siegten in ihrer Wettkampfklasse IV in Emden souverän – und das ohne Ersatzschwimmer. Begleitet und betreut wurden die Schwimmer auch von den zwei ehemaligen Schülerinnen Lena Loseken und Victoria Lening. Das Landesfinale findet nun am 13. Juni in Laatzen statt. Zum Hockey-Landesfinale am 12. Juni in Braunschweig reisen indes die Jungen und Mädchen der Wettkampfklasse III der Jahrgänge 2003 bis 2006.