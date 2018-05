Jari Reuker, Jonas Sinnhöfer, Hamza Özoguz, Maximilian Rabe und Ben-Luca Petri erreichten bei der Deutschen Schulschachmeisterschaft in Berlin den dritten Platz. Foto: Martin Kumpmann

maba Delmenhorst. Stark traten die Willms-Schüler mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung bei der Deutschen Schulschachmeisterschaft 2018 in Berlin an. Am Ende entschied die „Buchholzwertung“ über die Bronzeplatzierung.