Delmenhorster Schützen erfolgreich am Schießstand MEC öffnen

Heidi Menkens war bei den Bezirksmeisterschaften für den Delmenhorster Schützenverein von 1847 erfolgreich. Foto: Dörte Heiden

maba Delmenhorst. In insgesamt 15 Disziplinen holten Mitglieder der Schützenvereine in Delmenhorst und Ganderkesee den Titel als Bezirksmeister. Marcel Stüken hat dies in gleich drei Diszplinen geschafft.