Landkreis. Die Fußballerinnen des VfL Stenum verlieren in der Bezirksliga mit 2:4 gegen Cloppenburg. Der VfL Wildeshausen kassiert ein überraschendes 0:5 gegen Oldenburg.

In der Bezirksliga der Fußballerinnen haben die beiden Landkreis-Teams Pleiten kassiert: Stenum unterlag dem BV Cloppenburg II mit 2:4. Der VfL Wildeshausen zog gegen Post SV Oldenburg mit 0:5 den Kürzeren.

VfL Stenum – BV Cloppenburg II 2:4 (1:3). Stenums Trainer Oliver Gerrits beklagte „viele Fehlpässe“. So seien den ersten Toren, die Anna Kollmer (4.) und Michelle Meyer (36.) erzielten, Ballverluste in der Vorwärtsbewegung vorausgegangen. Zum zwischenzeitlichen 1:1 traf Pia von Kosodowski (28.). Das 1:3 ging auf das Konto von Viktoria Witmann (45.+2). Stenum, so Gerrits, habe einige gute Gelegenheiten nicht verwertet. In der 88. Minute markierte Kollmer das 1:4, ehe von Kosodowski das 2:4 erzielte (90.+1). Stenums Nadine Bakenhus schied in der 41. Minute mit Verdacht auf Kreuzbanddehnung aus.

Die Stenumer Verantwortlichen sind in diesen Tagen darum bemüht, einen Kader für die nächste Saison zusammenzustellen. Gerrits: „Wir versuchen, neue Spielerinnen heranzuziehen.“

VfL Wildeshausen – Post SV Oldenburg 0:5 (0:4). „Die Mannschaft war nicht so konzentriert wie zuletzt und hat nicht gut ins Spiel gefunden“, kommentierte VfL-Coach Sven Flachsenberger die erste Heimniederlage. Julia Schnittger (7., 19., 35.) und Sandra Hatzler (14., 83.) trafen für Oldenburg. Der Post SV sei eine erfahrene Truppe und habe sich abgezockter präsentiert, erklärte Flachsenberger. Seine Mannschaft habe einige Chancen nicht genutzt. Der VfL habe einen „schwarzen Tag“ erwischt. Man werde sich, versprach der Coach, von dieser Niederlage jedoch nicht aus der Bahn werfen lassen.

Nach 20 von 22 Spielen liegen Cloppenburg II, Oldenburg und Wildeshausen mit jeweils 39 Punkten vorne. „Heimlicher Tabellenführer“ ist der Tabellenvierte DJK-SV Bunnen, der in 18 Partien 37 Zähler geholt hat. Am Samstag, 11 Uhr, empfängt Cloppenburg II die Wildeshauserinnen.