Delmenhorst. Die B-Junioren des TuS Heidkrug schrammen in der Fußball-Landesliga knapp an einer großen Überraschung vorbei.

„Die Spieler haben eines der besten Saisonspiele gezeigt“, sagte Marvin John, Trainer der Fußball-B-Junioren des TuS Heidkrug, nach dem 1:2 (1:2) des Landesligisten gegen Vorwärts Nordhorn am Montag. Als Neunter liegt der TuS sechs Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. Ole Stolle brachte Heidkrug in der 24. Minute in Front. Daniel Wilhelm glich für den Tabellenzweiten aus (31.) und in der 40. Minute traf Jona Lammers zum 2:1 für Nordhorn. „Nach der Führung ging die Ordnung verloren. Nordhorn wurde besser, wir haben nachgelassen“, berichtete John. Der Coach zeigte sich mit einigen Entscheidungen des Schiedsrichters nicht einverstanden: „In der letzten halben Stunde hatte der Gegner einen Mann mehr.“ Beim TuS schied Joel Schallschmidt mit einer Außenbanddehnung im Knie aus (73.). „Das Team wünscht ihm baldige Genesung“, betonte John. Seine Elf empfängt am Samstag, 18.30 Uhr, den FCR Bramsche, der den zwölften Platz einnimmt.