Delmenhorst. Tennis-Nordligist Huder TV siegt 6:3 in Bremen. Die Damen 50 übernehmen die Tabellenspitze. Die Oberliga-Damen von Blau-Weiß Delmenhorst kassieren ihre zweite Niederlage.

In ihren Tennis-Nordligen haben die beiden hiesigen Vertreter für Aufsehen gesorgt. Die Damen 50 des Huder TV stürmten mit dem 6:3 über den Bremer TV an die Tabellenspitze. Die Herren 55 des TC Blau-Weiß starteten mit einem 7:2 gegen den TC Schwülper in die Saison. Die Oberligisten BWD-Damen (1:8 gegen Neuenhaus) und Ganderkeseer TV Herren 65 (2:4 beim SV Eversburg) kassierten Niederlagen.

Nordliga

Huder TV Damen 50 – Bremer TV 6:3. Nach dem 6:3 über Cuxhaven gewann die Hude auch das zweite Spiel. Aufgrund des besseren Matchverhältnisses belegen HTV vor dem DTV Hannover Rang eins. Edeltraud Horstmann, Chun Oberwandling, Gaby Ulrich (mit 6:0, 4:6, 10:6) und Barbara Moser gewannen ihre Einzel. Darüber hinaus siegten die Doppel Ulrich/Moser und Oberwandling/Uta Waldmann-Jacobi.

TC Schwülper Herren 55 – BW Delmenhorst 2:7. „Das war ein guter Auftakt“, freute sich Mannschaftsführer Claus-Dieter Dreyer. Da die Hausherren lediglich mit fünf Aktiven antraten, kam der Gast kampflos zu zwei Punkten. Julian Thomas, Uwe Doose (1:6, 6:4 und 10:6), Hans-Hermann Breuer, Horst Walde und Dreyer/Breuer behielten die Oberhand. Dreyer verlor sein Einzel nach drei Durchgängen (7:6, 4:6 und 3:10).

„Wir haben acht nominelle Spieler für sechs Plätze. Es ist wichtig, dass wir verletzungsfrei bleiben“, so der Mannschaftsführer. Ziel sei es, oben mitzumischen. Allerdings würde das Team nicht aufsteigen, denn: „In der Regionalliga gibt es zu viele weite Fahrten.“ Nächster Gegner ist der THC Neumünster II (Samstag, 26. Mai, 13 Uhr). Die bisherigen Spiele gegen diese Mannschaft seien meistens gut ausgegangen, blickt Dreyer zurück.

Oberliga

BW Delmenhorst Damen – TC Neuenhaus 1:8. Bei der zweiten Niederlage im zweiten Saisonspiel sorgte das Doppel Nele Reimelt/Inga Holzer mit einem 7:5, 6:7 und 10:7 für den Ehrenpunkt. Ansonsten mussten die Gastgeberinnen, die in Bestbesetzung antraten, Zwei-Satz-Niederlagen hinnehmen. Mit nunmehe 0:4 Punkten ziert die neu zusammengestellte BWD-Mannschaft das Tabellenende.

SV Eversburg Herren 65 – Ganderkeseer TV 4:2. Dem 3:3 gegen Schneverdingen ließ Ganderkesee eine Niederlage folgen. In den Einzeln behielten Spitzenspieler Djerdj Saghmeister und Thomas Linkenbach die Oberhand. Als Doppel mussten diese beiden Ganderkeseer ein 2:6, 6:4 und 3:6 einstecken. Aufgrund des ungünstigeren Satzverhältnisses nimmt der GTV hinter Schneverdingen den sechsten und vorletzten Platz ein.