Marc Landwehr gewann mit Blau-Weiß Delmenhorst beim TV Varel. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst behalten in der Tennis-Verbandsliga in Varel die Oberhand. Der DLW-SV bleibt am Wochenende ohne Sieg.