Delmenhorst. Die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst starten am Sonntag zum letzten Heimspiel den Dauerkarten-Vorverkauf für die Oberliga-Saison 2018/19.

Der SV Atlas Delmenhorst hat den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga am vergangenen Sonntag durch ein 5:0 bei der SVG Göttingen geschafft. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, können Fans bei der letzten Partie gegen Arminia Hannover am Sonntag (15 Uhr) bereits Dauerkarten für die kommende Spielzeit erwerben. Die ersten 100 Saisontickets werden verkauft, ein Sitzplatz kostet im Vorverkauf 100 Euro (Mitglieder, Rentner und Menschen mit Behinderung zahlen 90 Euro), ein Stehplatz 70 Euro (ermäßigt 60 Euro). Der Verein will auch dem Wunsch nach mehr ermäßigten Sitzplatzkarten nachkommen.