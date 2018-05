Wildeshausen. Der Landkreis Oldenburg hat am Montag während seiner Sportlerehrung 2018 19 Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. Sie hatten im Jahr 2017 besondere Erfolge erzielt. Die Veranstaltung fand zum 32. Mal statt.

Besser ließ sich nicht vermitteln, warum fünf Kampfsportler von Budokan Hude am frühen Montagabend zu den 16 Sportlern und drei ehrenamtlichen Mitarbeitern gehörten, die im Kreishaus in Wildeshausen vom Landkreis Oldenburg für die besonderen Leistungen geehrt wurden, die sie im Jahr 2017 erbracht hatten. Sie zeigten einen Ausschnitt aus ihrem Trainings- und Wettkampfprogramm, in dem sie die anderen Sportler, Landrat Carsten Harings, den Vorsitzenden des Kreissportbunds Peter Ache und Ehrengäste aus Sport, Politik und Verwaltung unter anderem mit Bruchtests (Zerschlagen von Brettern), dem Formenlauf und Kampfdemonstrationen begeisterten.

Sportler erhalten Urkunden und Medaillen

„Das ist immer ein kleines Highlight in meinem Kalender“, sagte Harings über die Veranstaltung, die der Landkreis zum 32. Mal ausrichtete. Erfolgreiche Sportler und engagierte Ehrenamtliche auszuzeichnen, sei „keine Aufgabe, sondern ein Vergnügen“. Er überreichte den Sportlerinen und Sportlern gemeinsam mit Ache eine Urkunde und eine Medaille, als Auszeichnung für Erfolge, die sie bei Landesmeisterschaften und deutschen Meisterschaften gefeiert hatten, und für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement für den Sport.

Landrat kritisiert Profi-Fußball

Sport spielt eine wichtige Rolle, denn Sport „ist der einfachste Weg zueinander zu finden“, sagte Harings. Er sei viel mehr als ausschließliche Leibesertüchtigung und ein lukraktives Geschäft. Das Geschäft übernehme allerdings eine immer dominantere Rolle, kritisierte der Landrat. „Das kann ich nicht gutheißen.“ Vor allem die Entwicklung im Profi-Fußball sei bedenklich. Die hohen Ablösesummen würden dazu führen, dass er die Verbindung zu seiner Basis verliert. Denn das Geld dafür, würde von den Medien und nicht mehr von den Zuschauern kommen. „Die Folge ist, dass die Medien die Spielpläne bestimmen.“ Das wiederum führe dazu, dass, zum Beispiel, die Spiele der Champions League in der kommenden Saison nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden. „Das ist eine fatale Entwicklung“, sagte Harings.

Carsten Harings lobt Engagement der Geehrten

Der Sport steht aus seiner Sicht für andere Werte. Dafür seien die geehrten Sportler und Ehrenamtlichen die besten Beispiele. „Um hier nach dem Tag des eigentlichen Erfolges ein weiteres Mal im Rampenlicht zu stehen, bedurfte es Teamgeist, Beständigkeit, Ehrgeiz und sozialer Kompetenz, Respekt und Fairness“, erklärte er. „Das alles sind Werte, die in unserer Gesellschaft unverzichtbar geworden sind.“ Mit diesen hätte jeder einzelne Sportler, jeder Trainer, hätten aber auch viele Ehrenamtliche „zu diesen großartigen Leistungen beigetragen.“

KSB-Vorsitzender Peter Ache bezeichnet die Geehrten als „beste Vorbilder“

Ache lobte die gute Zusammenarbeit von Vereinen und Verbänden mit Politik, Verwaltung und anderen Institutionen. „Wir sind im Landkreis ein gutes Team“, sagte er. Es würde für einen fairen, sauberen Sport ohne Doping gearbeitet. Und: „Sport als Geschäft ist hier nicht unser Geschäft.“ Er lobte zudem die Erfolge und das Engagement der Geehrten: „Ihr seid die besten Vorbilder, für das, was im Leistungsbereich erreicht werden kann.“