Delmenhorst. Fünf Siege, drei Niederlagen und ein Derby-Sieg für den VfL Stenum: So fiel am Wochenende die Bilanz der heimischen Jugendfußballer auf Landesliga- und Bezirksligaebene aus. In der C-Jugend-Bezirksliga braucht der VfL Stenum aus den letzten beiden Spielen nur noch einen Punkt. Dann ist die Meisterschaft perfekt.

A-Jugend Landesliga

TV Jahn - VfL Oldenburg 0:6. Jahn erwischte einen rabenschwarzen Tag. „Zwei Spieler haben ein gutes Spiel gemacht, der Rest hatte nur wenige gute Momente. Das reicht dann für die Landesliga eben nicht“, zog Trainer Andreas Füller eine ernüchternde Bilanz. In den Anfangsminuten vergaben Kevin Schewiola und Aaron Dixon zwei gute Möglichkeiten für die Delmenhorster. Der Oldenburger Führungstreffer durch Luca Mittelstädt (8.) nach einem schwach verteidigten Eckball war dann „der Anfang vom Ende für uns“, haderte Füller. Ayra Sandoghbar (42.), Simon Mohn (67.), erneut Mittelstädt (71.), Fabian Pfeiffer (78.) und Louis-Reene Goddon (90.+1) schraubten das Ergebnis für den Spitzenreiter VfL Oldenburg auf 6:0 in die Höhe. „Das war dann auch so verdient“, sagte Füller.

Jetzt aber hinterher: Der Jahner Kevin Schewiola verfolgt im A-Jugend-Spiel den Oldenburger Till Müller (links). Foto: Rolf Tobis





Zum Auswärtsspiel am vorletzten Spieltag am 2. Juni beim aktuellen Tabellendritten FC Schüttorf werden die Delmenhorster nicht antreten, womit der Abstieg des TVJ spätestens dann besiegelt wäre. „Ein Antritt macht keinen Sinn“, erklärte Füller. „Wir können unsere Spieler besser für die Erste abstellen, damit sie den Klassenerhalt schafft.“ Mit Paul Fuhrken und Lucas Meinlschmidt hatten am vergangenen Sonntag zwei Spieler beim wichtigen Sieg der Kreisliga-Herren gegen den VfR Wardenburg starke Leistungen gezeigt. Die Jahn-A-Junioren werden in der kommenden Saison übrigens aller Voraussicht nach von Rene Rohaczinski und Sean Gradtke – aktuell noch B-Jugend-Trainer – betreut, wie Rohaczinski und Abteilungsleiter Marco Castiglione bestätigten.

A-Jugend Bezirksliga

Stenum - JSG Emstek 3:1. Tolles Wetter, Spiel auf dem Hauptplatz und ein gutklassiges Bezirksliga-Spiel: Die vielen Zuschauer wurden für ihr Kommen belohnt – und sahen eine tolle Leistung des VfL Stenum eine Woche nach dem schwachen Spiel bei der JSG Essen/Bevern/Bunnen (0:2). „Wir haben die richtige Reaktion gezeigt“, freute sich Stenums Trainer Frank Radzwanowski. „Vor allem unsere erste Halbzeit war ganz große Klasse.“ Zur Pause führte der VfL nach zwei super Toren mit 2:0. Tom Geerken traf nach einem schönen Zuspiel von Silas Dohrmann (10.), Felix Oetjen nach einem herrlichen Diagonalpass von Nicklas Reckler (20.). Nach dem Wechsel fand Stenum erst keinen Zugriff und kassiert prompt das 1:2 (47.). Die vielleicht spielentscheidende Szene gab es Mitte der zweiten Hälfte: Erst parierte VfL-Keeper Anil Caki stark, im direkten Gegenzug erlief Dohrmann nach einem 70-Meter-Lauf einen zu kurzen Rückpass der Gäste auf ihren Torwart und musste nur noch ins leere Tor einschieben – 3:1. Ebenfalls stark: der sehr umsichtige Referee Jan-Luca Hiller (TuS Heidkrug).

SG Emstek - Jahn 8:0. Zum zweiten Mal lief Trainer Rene Rohaczinski mit einer Jugendmannschaft bei der SG Emstek/Höltinghausen auf, zum zweiten Mal setzte es eine deftige 0:8-Klatsche. Als Hauptgrund für die hohe Niederlage machte Rohaczinski die Personalprobleme aus. „Mir haben sechs, sieben Stammspieler gefehlt“, erzählte er. Dazu lief es aber auch auf dem Feld irgendwie völlig verkorkst. Zu den ersten vier Gegentoren leisteten sich die Jahner krasse Abwehrfehler, gleichzeitig nutzten die Gäste ihre eigenen hochkarätigen Möglichkeiten nicht. So nahm das Unheil seinen Lauf. Das 0:8 entspreche aber keineswegs dem Spielverlauf, betonte Rohaczinski. Für die SG Emstek/Höltinghausen trafen Moritz-Joachim Weseneick (12.), Henry Idddau (19./35./78.) und Hannes Olewicki (33./45./76.).

VfL Oldenburg II - VfL Stenum 0:1. In der Schlussphase machte Pascal Endewart mit seinem Tor den Auswärtssieg für den VfL Stenum perfekt (68.). Der VfL-Erfolg war verdient, „aber wir haben uns schwer getan“, sagte Trainer Maurice Kulawiak. Wie in den vergangenen Spielen verteidigte der Gegner wieder einmal mit einer massiven Abwehrkette. Stenum war spielerisch besser und hatte ein Chancen- und Spielübergewicht. Bei einem Lattentreffer für Oldenburg hätte die Gäste aber auch mit 0:1 zurückliegen können, wie Kulawiak fair einräumte.

VfL Wildeshausen - BV Garrel 3:0. Nach dem Pflichtsieg gegen Vorletzten schöpft der VfL Wildeshausen wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt. Die Tore für Wittekind erzielten Matthias Holtmann (25.), Fabian Blech (43.) und Noah Richter (47.). „Wir haben sehr konzentriert, sehr konsequent gespielt“, berichtete Wildeshausens Trainer Matthias Ruhle, räumte aber auch ein: „Garrel war einfach nicht gleichwertig.“ Bei besserer Chancenauswertung hätte der Sieg durchaus höher ausfallen können, denn bei den nur mit elf Spielern angereisten Gästen machten sich zunehmend der Kräfteverschleiß bemerkbar. Wildeshausen reist nun „relativ selbstbewusst“ (Ruhle) zum Auswärtsspiel am Freitag beim Tabellenführer TSV Abbehausen.

Harpstedt - Cloppenburg II 1:6. Die JSG DHI Harpstedt wollte sich einen Puffer auf die vier Abstiegsplätze schaffen, doch dieser Plan ging gegen den BV Cloppenburg II gründlich in die Hose. Armanc Demir (12.), Jannik Menke (34.), Lukas Moormann (56.), Jan Ruhe (70.) und Justin Heinz (77.) erzielten die Tore für Cloppenburg, dazu kam ein Eigentor des Harpstedters Jelko Meyer (21.). Harpstedts Treffer zum zwischenzeitlichen 1:4 fiel ebenfalls durch ein Eigentor durch Jan Ruhe (61.). So deutlich wie es das Ergebnis vermuten lässt, war das Spiel indes nicht, wie Harptedts Trainer Diemo Spitz fand: „Es waren zwei gleichwertige Mannschaften auf dem Platz.“ Der kleine, aber feine Unterschied? „Cloppenburg hat die Möglichkeiten eiskalt genutzt, wir haben unsere hundertprozentigen Chancen kläglich vergeben.“ Zum Abstiegskampf sagt Spitz: „Mit den jetzt vier Absteigern ist es deutlich weniger bequem als vorher. Wir brauchen 30 Punkte, wenn wir die Klasse halten wollen.“ Oder anders ausgedrückt: Harpstedt benötigt noch sieben Punkte. „Aber wir haben ja noch alles in eigener Hand.“

C-Jugend Bezirksliga

VfL Stenum - Jahn 1:0. In der Schlussminute erzielte Geburtstagskind Julian Kaufmann per Elfmeter den umjubelten Siegtreffer für den VfL Stenum. Zuvor war Maximilian Kohlhaupt gefoult worden. Nach gutem Start mit druckvollem Spiel entwickelte sich eine ausgeglichene, durchschnittliche Partie mit einem Chancenplus für den VfL Stenum. Nach der überraschenden 1:5-Niederlage des VfB Oldenburg gegen den VfL Oldenburg brauchen die Kirchweg-Kicker nur noch einen Punkt aus den verbleibenden zwei Spielen zur Meisterschaft. Ohnehin muss der auf Rang drei abgerutschte VfB seine vier letzten Saisonspiele gewinnen, um Stenum überhaupt noch überholen zu können.

Heidkrug - Essen 7:1. Einen Kantersieg gegen den völlig überforderten Letzten JSG Essen/Bevern/Bunnen feierte der TuS Heidkrug. David Jozes Wilk (11./64.), Noel Kabasch (30.), Tom Gaida (32.), Ajay Pal Bhandal (44.), Can Colak (50.) und Leon Maurice von Husen (67.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Marcel Stegemann. Keine Rolle spielte der aber dennoch völlig unnötige Gästetreffer zum zwischenzeitlichen 1:6 durch Luis Barklage (63.).

VfL Wildeshausen - JSG Lastrup 7:0. Der VfL Wildeshausen kommt immer besser in Schwung. Wittekind gewann die letzten vier Spiele, die letzten drei sogar mit einem Torverhältnis von 13:0-Toren. „Jetzt zeigt sich, was passiert, wenn wir im Rhythmus sind, einen vollständigen Kader haben und gut trainieren können“, sagte Trainer Selcuck Keyik. Gegen einen völlig überforderten Gegner, der in diesem Jahr alle Spiele verloren hat, teilten sich Fynn Theuser (30./52.), Jannik Stöver (50./63.), Marcel Mirsa (56.), Gian Luca Tboada (68.) und Dieter Feldhaus (70.) die sieben Tore. Bis zur Pause (1:0) hielt das Abwehrbollwerk des Tabellenletzten einigermaßen. Nach dem Wechsel fand Wildeshausen viele spielerische Lösungen, die „wie beim Handball“ (Keyik) rund um den Strafraum verteidigenden Gäste zu knacken. Wenngleich Keyik sagte: „Wir hätten noch höher gewinnen müssen.“