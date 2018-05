Delmenhorst. Jörg Meinlschmidt hat mit sechs Punkten den Spieltag gewonnen. Der Delmenhorster setzte sich im Los gegen Carsten Barm, Meike Krause, Annegret Schwarz und Manfred Kruse durch.

Die Punkteausbeute der Teilnehmer war am vergangenen Wochenende bescheiden. Am häufigsten wurden zwei Punkte vergeben. Für richtige Tendenz bei der Niederlage der Zweitliga-Frauen des TV Jahn Delmenhorst sowie beim Auswärtssieg des SV Atlas Delmenhorst. Die Siege des VfL Stenum (gegen den VfL Wildeshausen), der SVB Berne (gegen den FC Hude) und des TV Jahn Delmenhorst (gegen den VfR Wardenburg) hatten die meisten Tipper nicht auf dem Zettel. Der nächste Tippzettel erscheint im dk am Mittwoch.