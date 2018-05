Delmenhorst. Die Erleichterung über den 5:0-Erfolg über die SVG Göttingen war beim Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst groß. Er markierte vorzeitig das glückliche Ende einer spannenden Saison 2017/2018, in der das Team eine Ergebniskrise überwinden musste. Das habe zu wichtigen Erkenntnissen geführt, erklärte SVA-Trainer Jürgen Hahn.

Bastian Fuhrken schaute noch einmal durch die Spielstätte der SVG Göttingen 07. „Ich hoffe, dass unser Stadion am kommenden Samstag richtig voll wird“, sagte der Sportvorstand des SV Atlas Delmenhorst dabei. Die meisten SVA-Spieler, die mit einem 5:0 (2:0)-Erfolg den Klassenerhalt im vorletzten Spiel der Saison 2017/2018 perfekt gemacht hatten, waren feiernd zum Duschen in die Kabine verschwunden; die Atlas-Fans hatten sich auf den Heimweg gemacht. Fuhrken war die Erleichterung darüber, dass der Vergleich mit Arminia Hannover (15 Uhr) seit dem späten Sonntagnachmittag für die Delmenhorster ein Saisonabschlussspiel und kein Abstiegsfinale ist, deutlich anzumerken. Der SVA braucht keinen moralischen Rückenwind mehr, um Punkte zu holen, sondern kann und möchte mit möglichst vielen seiner Anhänger das glückliche Ende einer dann doch zur Zitterpartie gewordenen Spielzeit feiern.

Starker erster Saisonteil

„Das war die anstrengendste Saison, die ich bei Atlas mitgemacht habe“, gab Fuhrken dann zu. Er gehört zu denjenigen, die den Verein am 4. April 2012 wieder gegründet hatten. Er ist, immer in verantwortlicher Position, also den Weg von der Kreisklasse bis in die Oberliga mitgegangen. „Wir sind vor ganz, ganz neue Situationen gestellt worden“, erklärte Fuhrken, was so an den Nerven und Kräften zehrte. Das galt vor allem für den zweiten Saisonteil. Der Aufsteiger war stark gestartet, hatte nach 15 Spielen und einem 0:0 bei Arminia Hannover am 19. November 2017 schon 21 Punkte geholt – und ging in damit in die Winterpause.

„Der Druck wurde groß“

Wetterkapriolen und Verletzungen gerade von Leistungsträgern erschwerten die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil. Der Neustart Anfang März misslang, der SV Atlas geriet in eine Ergebniskrise. Dazu habe sicherlich beigetragen, dass in Musa Karli der kreative Kopf des Delmenhorster Offensivspiels lange Zeit verletzt ausfiel. „Er hat auf dem Platz gefehlt“, sagte Fuhrken. Der Ligaverbleib geriet in Gefahr, auch wenn die Mannschaft nie auf einem Abstiegsplatz stand. „Der Druck wurde groß, auch weil die Erwartungshaltung sehr hoch war“, berichtete der Sportvorstand. Das habe sich bis in die Mannschaft ausgewirkt. Mit viel Arbeit gelang es aber, das Ruder wieder herumzureißen. Doch Fuhrken brauchte eine Pause. „Ich bin in Urlaub gefahren, habe vier Spiele verpasst. Das gab es vorher nie“, erzählte er. Und gestand: „Das war, wenn die Partien liefen, schon eine Qual.“ Es hat aber dazu beigetragen, dass er sich mit frischen Kräften gemeinsam mit dem Trainergespann Jürgen Hahn und Marco Büsing und den anderen Vorstandsmitgliedern – seit Sonntag endgültig – in die Planung einer weiteren Oberligasaison stürzen kann. Dazu gehört auch, den Kader dafür zusammenstellen. Vier weitere Neuzugänge nach Marvin Osei (VfL Oldenburg) mit Oberliga- oder gar Regionalliga-Erfahrung hatte der Verein auf seiner Facebookseite vor einer Woche angekündigt. Einer davon könnte nach dk-Informationen Abwehrspieler Karlis Plendiskis vom SSV Jeddeloh sein.

Atlas-Trainer sammelt wichtige Erkenntnisse

Ein überstandenes Tief kann sich irgendwann positiv auswirken, merkte Atlas-Trainer Jürgen Hahn an. „Wir haben Erkenntnisse darüber gewonnen, was passiert, wenn es einmal nicht läuft. Darüber wie Spieler darauf reagieren. Wir wissen, an welchen Schrauben wir drehen müssen.“ Es sei allerdings viel Arbeit gewesen, alle Leute wieder mitzunehmen. „Wir sind immer ruhig geblieben“, nannte er ein Teil, das dazu beigetragen hat. In Göttingen holte der SV Atlas die Punkte 34, 35 und 36, die dafür sorgten, dass er schon einen Spieltag vor dem Ende der Saison den Nicht-Abstieg gefeiert hat – als einzige der vier Mannschaften, die im vergangenen August als Aufstieger gestartet waren. Der TuS Sulingen, Eintracht Celle und der SSV Vorsfelde steigen (mit der SVG Göttingen) nach nur einer Spielzeit in der fünfthöchsten Klasse ab.