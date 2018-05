Delmenhorst. Die Badminton-Mannschaften des Delmenhorster FC werden auch in der Saison 2018/2018 in der Landesliga und in der Verbandsklasse antreten. Sie sind nicht abgestiegen, da andere Vereine ihre Teams abgemeldet haben.

Sie mussten lange warten, doch nun haben die Badmintonspieler des Delmenhorster FC , die in der ersten und zweiten Mannschaft um Punkte kämpfen, endlich Gewissheit, in welchen Ligen sie in der Saison 2018/2019 antreten. Das berichtete die DFC-Pressewartin Mareike Kretschmann: Die beiden Teams, die die Spielzeit 2017/18 bereits im Februar jeweils auf dem sechsten Platz der Abschlusstabelle beendet hatten, sind nicht abgestiegen. Damit tritt der DFC I weiter in der Landesliga an, der DFC II in der Verbandsklasse.

Eintracht Oldenburg und TuS Hilter melden Teams ab

Das sei mehreren glücklichen Umständen zu verdanken, erklärte Kretschmann. Eigentlich wäre Eintracht Oldenburg aus der Landesliga in die Verbandsklasse abgestiegen. Der Verein bekommt aber keine Mannschaft zusammen und hat zurückgezogen. Auch der TuS Hilter, der eigentlich in die Landesliga absteigen sollte, hat für die kommende Saison kein Team gemeldet. Dadurch steigt kein weiteres Team in die Verbandsklasse ab. „Wir freuen uns sehr, dass wir im nächsten Jahr noch einmal in unseren gewohnten Ligen antreten können und hoffen, die kommende Saison auf gesicherten Plätzen abzuschließen“, sagte Kretschmann.