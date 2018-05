Delmenhorst. Die Bezirksliga-Fußballer des SV Tur Abdin Delmenhorst gewinnen nach 1:3-Rückstand mit 4:3 bei Eintracht OIdenburg.

Daniel Yousefs Amtszeit als Aufhilfstrainer beim SV Tur Abdin läuft erst seit Mitte April. Noch nicht lang genug also, um schon einen Fluch nach ihm zu benennen. Etwas unheimlich war es aber schon, dass der Sturm-Veteran, der in der Vorsaison noch maßgelblich zum Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga beigetragen hatte, mit der zuvor so erfolgreichen Mannschaft einfach nicht gewinnen konnte. Im fünften Versuch gelang es am Sonntag doch, wenn auch nach mühevoller Arbeit: Beim praktisch feststehenden Absteiger Eintracht Oldenburg siegte Abdin mit 4:3 (1:2), Yousef war aber ehrlich genug, um einzuräumen: „Es war ein schlechtes Spiel.“

Vor allem Oldenburgs Luca Schirmacher ärgerte die Gäste, er traf nach 14 Minuten und bescherte seinem Team nach dem Ausgleich durch einen Foulelfmeter von Manuel Celik (36.) in der vierten Minute der Nachspielzeit auch die Pausenführung. Drei Minuten nach Wiederbeginn lag Tur Abdin dann sogar 1:3 hinten, wieder hatte Schirmacher getroffen.

Doch in der letzten halben Stunde bäumten die Delmenhorster sich auf. Andreas Lorer verkürzte auf 2:3 (64.), Manuel Celik glich in der 77. Minute per Freistoß aus. Fünf Minuten vor Schluss gelang wieder Lorer das entscheidende 4:3. „Die Jungs haben tolle Moral gezeigt. Am Ende hat alles funktioniert“, sagte Yousef.