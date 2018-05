Delmenhorst. Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst unterliegen dem SV Meppen im letzten Spiel der 2. Bundesliga Nord mit 0:4 – und werden dennoch gefeiert.

Man musste sich am Sonntag mehrfach daran erinnern, dass der TV Jahn nach einem Jahr aus der 2. Bundesliga abgestiegen ist, sonst hätte man glauben können, im Delmenhorster Stadion wird gerade ein Meister geehrt. Abteilungsleiter Bernd Hannemann verteilte Rosen an die Spielerinnen, Oberbürgermeister Axel Jahnz lobte „den Verdienst für die Stadt“, den die Fußballerinnen geleistet hatten und stand für Erinnerungsfotos parat. Dass die Delmenhorsterinnen ihr letztes Saisonspiel gegen den SV Meppen mit 0:4 (0:2) verloren hatten und in der Abschlusstabelle damit Zehnter blieben, war fast schon die unwichtigste Nachricht an diesem sonnigen Nachmittag.

Claus-Dieter Meier versammelte das Team nach dem Abpfiff auf dem Rasen um sich und sprach vom großen Stolz, den er empfand. „Wir haben etwas gewagt und sind an unsere Grenzen gegangen. Man wird sich an uns erinnern“, sagte der Trainer. Medienbeauftragter Murat Kalmis spendete ebenfalls Anerkennung: „Die Mannschaft hat Delmenhorst mal wieder überregional bekannt gemacht.“

Meppen deutlich zu stark

Zumindest Meier wird es aber doch etwas wurmen, dass seine Mannschaft das Zweitliga-Abenteuer mit 203 torlosen Minuten beendete. Auch am Sonntag musste Jahn erkennen, dass die künftige eingleisige 2. Liga wohl eine Nummer zu groß gewesen wäre. Die Mepperinnen, für die es noch um die Vizemeisterschaft ging, schnürten die Gastgeberinen ein, brauchten aber doch Fernschüsse für ihre Tore. Denise Franjkovic jagte den Ball in der zehnten Minute in den Winkel und traf in der 29. Minute per Flachschuss zum 2:0. „Wir hätten gern offensiver gespielt, aber Meppen hat enormen Druck gemacht“, meinte Meier.

Jahn-Torhüterin und Kapitänin Magdalena Flug hatte nach der Pause kaum Ruhe und parierte mehrfach aus kurzer Distanz, allerdings griff sie auch einmal daneben. Nach Meppens schön herausgespieltem 3:0 durch die Japanerin Shiho Shimoyamada (67.) ließ Flug einen haltbaren Flachschuss von Pia-Elisabeth Liening-Ewert passieren. Kurz vor Schluss vergab dann Julia Hechtenberg die beste Jahn-Chance und stocherte den Ball aus dem Gewühl über das Tor.

Meier für Regionalliga kämpferisch

Für Meppen hätte ein Gegentor nichts mehr geändert, die Emsländerinnen wurden zum zweiten Mal nach 2013 Dritter und stellten damit die beste Platzierung der Vereinsgeschichte ein. „Eine überragende Saison“, fand Trainer Wulf-Rüdiger Müller.

Meppen tritt nun in der eingleisigen Staffel an und ist im zwölften Jahr hintereinander zweitklassig, Vorgängerverein Victoria Gersten miteinbezogen. Neid kam bei Jahn-Coach Meier nicht auf – eine Rückkehr in die 2. Liga wäre für ihn aber ein lohnendes Ziel: „Meppen hat andere Möglichkeiten. Wir haben aber gesehen, was wir leisten können. Wir wollen in der Regionalliga gleich wieder oben angreifen.“