Delmenhorst/Landkreis. Der TV Jahn Delmenhorst hat die Abstiegsränge in der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst verlassen. Weil auch der SV Achternmeer gewann, ist der spielfreie Ahlhorner SV neues Schlusslicht. Spitzenreiter FC Hude scheint auf dem Weg zum Titel die Luft auszugehen

TV Jahn - VfR Wardenburg 4:1. Jahn stand gegen den Tabellenzweiten mächtig unter Druck – und hielt stand. Wardenburgs Trainer Sören Heeren erklärte anerkennend: „Jahn war heißer als Frittenfett und hat von der ersten Minute an gebrannt. Jahn hat den Abstiegskampf absolut verstanden.“ Die Delmenhorster spielten in der ersten Halbzeit wie entfesselt und kämpften mit Leidenschaft und Willen um jeden Ball. Symptomatisch war hierfür das „erzwungene“ Eigentor zum 3:0 von Wardenburgs Rene Jürgens, als Paul Fuhrken so lange nachsetzte, bis der Ball endlich die Linie überschritt (28.). Per Doppelschlag hatten Paul Fuhrken (17.) und Marcel Maus (18.) vorher für das 2:0 gesorgt. Wiederum Maus erhöhte in der 33. Minute auf 4:0. In der zweiten Halbzeit spielten die Gäste bissiger, Sebastian Vogelsang erzielte aber das einzige Gästetor (82.). Jahns Trainer Arend Arends freute sich über den Sieg: „Es geht weiter. Wir müssen punkten. Leider fällt mit Dennis Geiger ein wichtiger Spieler erstmal aus.“

SV Achternmeer - Delmenhorster TB 5:1. Achternmeer gab die Rote Laterne nach sechs Spieltagen wieder ab und war deutlich laffreudiger als der längst gerettete DTB, der besonders den wuseligen Deniz Akman nie in den Griff bekam. Er nutzte seine Freiräume zu den Toren zum 1:0 (10.), 2:0 (20.) und 4:0 (75.). Dazwischen stocherte Dirk Weber aus dem Strafraumgewühl heraus den Ball zum 3:0 (54.) ins DTB-Tor. Tom Niclas Titzmann verkürzte in der 76. Minute für die Gäste, ehe Robin Johanning nach schöner Vorarbeit von Weber zum 5:1 (86.) abschloss. Achternmeers Trainer Robin Hofmann schaute nach dem Spiel schon auf die nächsten Wochen: „Wir müssen einfach auch die nächsten Partien gewinnen und dann wir abwarten, was die anderen so machen.“ DTB-Trainer André Tiedemann war dagegen bedient und nahm die müde Vorstellung seiner Mannschaft mit Galgenhumor: „Heute hätte ich besser mit meinem Sohn in den Zoo fahren können, als mir diese Leistung anzutun.“

Huntlosen - Atlas II 4:0. Nach dem Kreispokalsieg am Mittwoch gegen den VfR Wardenburg war beim SV Atlas II die Luft raus – und die Personalnot groß. Deshalb kickten bei den Gästen notegedrungen sogar Coach Sven Schlundt und Co-Trainer Pascal Janßen mit. Schlundt nahm die verdiente Niederlage gelassen hin und kommentierte seinen 42-Minuten-Einsatz humorvoll: „Immerhin habe ich bei meinem ersten Einsatz nach sechs Jahren keinen Fehlpass gespielt.“ Huntlosen bestrafte die Abwehrfehler der Blau-Gelben mit Treffern von Stefan Merz (35./66.), Lyroy Schallok (47.) und Felix Dalichau (88.) eiskalt. Einen weiteren Treffer verhinderte Murat Aruk mit einem gehaltenen Foulelfmeter von Christian Brandes; der SVA-Feldspieler musste in den Kasten, weil sein Torhüter Rene-Philipp Pollmann für eine Notbremse an Brandes zuvor Rot gesehen hatte (80.). Mit dem ersten Sieg nach sieben Spielen (und nur zwei Remis) machte Huntlosen einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

.SVG Berne - FC Hude 2:1. Die Huder stolperten schon wieder gegen einen Abstiegskandidaten und müssen ihre Meisterparty immer weiter nach hinten verschieben. Auch wenn der Vorsprung immer noch groß ist, war Trainer Lars Möhlenbrock angefressen: „Uns sind in den letzten Wochen die letzten 20 Prozent abhanden gekommen, dann kommt eben so ein Ergebnis zustande.“ Hude hatte während der gesamten Spielzeit die Oberhand und deutlich mehr Ballbesitz, spielte aber nicht zwingend genug. Berne dagegen warf alles rein, stand dicht gestaffelt und rührte in der Mitte Beton an. Der FCH musste so immer wieder auf die Flügel ausweichen. Dem Angriffsspiel der Gäste fehlte aber die Präzision, Berne kam immer wieder zu gefährlichen Kontern.

Was war da los? Lars Möhlenbrock verlor mit Spitzenreiter FC Hude erneut. Foto: Rolf Tobis





Nach torloser erster Halbzeit gelang Dennis-Conze Wichmann nach einem von Hude schlecht verteidigten Eckstoß das nicht einmal überraschende 1:0 (56.). In der 64. Minute setzte sich dann Hudes Yannik Osterloh auf der Außenbahn durch und flankte diagonal auf den freistehenden Nils Sandau, der den präzisen Ball mit vollem Risiko nahm und zum 1:1 ausglich. Berne ließ sich aber nicht verunsichern und blieb bei seiner disziplinierten Konterstrategie. Als Nico Kruck im FC-Strafraum von Verteidiger Torben Hellemann etwas ungeschickt zu Fall gebracht wurde, entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Fabian Neumann machte es spannend und verwandelte erst im Nachschuss zum 2:1 (70.), nachdem FC-Ersatzkeeper Alexander Schmidt seinen ersten schwachen Versuch pariert hatte. In der restlichen Spielzeit hatten die Huder zwar noch einige Torchancen zum Ausgleich, blieben aber glücklos im Abschluss. „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns, weil wir in der Tabelle den Abstand nach unten halten konnten“, sagte Bernes Trainer Michael Müller.