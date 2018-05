Stenum. Zwei Mal lag der VfL Stenum im Bezirksliga-Derby gegen den VfL Wildeshausen zurück, zwei Mal kamen die Fußballer zurück – und kurz vor dem Ende traf dann Lennart Höpker zum Siegtreffer für die Kirchweg-Kicker. Wildeshausens Trainer Marcel Bragula kündigte indes Gesprächsbedarf an.

Die Platzherren haben den Klassenerhalt sicher, für die Gäste ist der Meisterschaftszug seit längerem abgefahren und die Temperaturen luden zum gemütlichen Sonnenbaden am Stenumer Kirchweg ein: Vor dem Bezirksliga-Derby zwischen den Fußballern des VfL Stenum und dem VfL Wildeshausen wären die Zutaten für einen müden Sommerkick durchaus gegeben gewesen – und es wäre nach einer für beide Teams Kräfte zehrenden Saison durchaus irgendwie verständlich gewesen.

Wäre. Doch von diesen Ausgangsbedingungen ließen sich die beiden Kreisrivalen nicht blenden. Sie zeigten vor 200 Zuschauern ein temporeiches, kurzweiliges Derby mit vielen Strafraumszenen und einem Stenumer 3:2 (1:1)-Erfolg, der am Ende für den VfL nicht unverdient war, weil die Mannschaft in den letzten 20 Minuten den größeren Willen an den Tag legte.

Dementsprechend stolz war Stenums Trainer Thomas Baake nach Spielende auf sein Team: „Jeder hat für jeden gefightet. Wir haben alles reingeworfen“ Zufrieden zur Kenntnis nahm der Stenums Trainer auch die Kommunikation während der Partie unter seiner Mannschaft. „Auch die jungen Spieler haben auf dem Platz Verantwortung übernommen und positiv gesprochen.“ Das sei in der Vergangenheit nicht immer so gewesen. „Ich glaube, wir haben unser Hierarchie-Problem jetzt auch gelöst“, meinte Baake mit Blick auf diese Vakanz nach den Laufbahnenden der langjährigen Führungsspieler Daniel Isenberg und Marc-Andre Klahr.

Früh verletzt raus: Stenums Fynn Dohrmann.





Wildeshausens sonst so auskunftsfreudiger Coach Marcel Bragula fasste sich nach Spielende dieses Mal kurz. Er stufte den Stenumer Sieg in einem „wilden Spiel“ am Ende als „in Ordnung“ ein und monierte, dass „mir taktisch einige Sachen nicht so gut gefallen haben“. Vielsagend kündigte Bragula mit Blick auf das Personal auch noch Gesprächsbedarf an: „In gewissen Konstellationen haben wir Probleme. Das war heute Denksport für mich“, sprach es und verließ zerknirscht den Platz.

Beide Teams agierten mit offenem Visier. Stenum initiierte seine gefährlichsten Angriffe meistens nach Pässen durch die Wildeshauser Viererkette. Die Gäste kamen hingegen meistens eher über die Mitte zu ihren Gelegenheiten. Die Folge waren diverse Halb- bis Großchancen auf beiden Seiten.

Aufregung um Elfmeter für Wildeshausen

In Minute 27 gab’s schließlich den einzigen Aufreger der Begegnung. Nach einem Zweikampf zwischen Stenums Marten Michael und Wildeshausens Philipp-Andre Finger kamen beide Spieler zu Fall. War es nun ein Foul von Michael? Ein Vergehen von Finger? Oder nur Einwurf für Wildeshausen? Es wären nach dieser kniffligen Szene wohl alle Konstellationen vertretbar gewesen. Referee Niklas Hinners (Vechta) entschied schließlich auf Strafstoß für Wildeshausen, den Torben Schütte sicher verwandelte – 1:0. Direkt vor der Pause glichen die Platzherren aber aus. Ein Schuss von Dierk Fischer wurde abgeblockt, der Ball landete bei Julian Dienstmaier, der abgefälscht zum 1:1 traf (45.).

Stenum kam mit mehr Schwung aus der Kabine. Doch Wildeshausen führte kurz nach der Pause erneut. Eine Hereingabe schloss Sascha Görke technisch elegant zum 2:1 ab (52.). Stenum kämpfte jedoch – und bekam nach einem Stolle-Foul an Ole Braun ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen, den Maximilian Klatte zum 2:2 verwandelte (70.).

Lennart Höpker trifft per Volleyabnahme

In der Schlussphase investierten die Platzherren mehr in puncto Laufarbeit und Einsatz. Den Lohn gab es kurz vor Schluss: Eine Braun-Vorarbeit verwertete der agile, aber zuvor glücklose Lennart Höpker per Volleyschuss – 3:2 (84.). „Das war ein attraktives Spiel, das hat Spaß gemacht“, jubelte Baake. „Beide Mannschaften wollten Fußball spielen und das Mittelfeld schnell überbrücken – das ist uns gerade über außen gut gelungen.“