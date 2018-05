Göttingen. Dank einer effektiven Chancenverwertung hat der SV Atlas Delmenhorst in der Fußball-Oberliga den Klassenerhalt perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Hahn gewann beim Tabellenletzten SVG Göttingen 07 mit 5:0 (2:0).

17 Mal trafen die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst in ihrer bewegten Geschichte vor diesem Wochenende bislang zu Punktspielen in der Ober- und Regionalliga in Göttingen an. Siebenmal gegen Göttingen 07, zehnmal gegen Göttingen 05. Die bisherige Bilanz war bei einem Torverhältnis von 14:51-Toren desaströs für die Blau-Gelben. Doch das Oberliga-Auswärtsspiel am 13. Mai 2018 in Göttingen wird nun einen festen Platz in der Historie des SVA einnehmen. Im 18. Anlauf landete der SVA per 5:0 (2:0) beim SVG Göttingen 07 nicht nur den ersten Erfolg in der Unistadt, sondern machte nach einer Saison mit Höhen und Tiefen dank der Treffer von Lars Scholz (5./19./84.), Steven Müller-Rautenberg (68.) und Marco Prießner (70.) nun endgültig den Klassenerhalt perfekt.

„Unser Sieg war wohl zu hoch, aber verdient. Wir waren heute vor dem Tor sehr effektiv“, jubelte Atlas-Trainer Jürgen Hahn nach dem Ende des Abstiegskampfes. Weil die Keller-Konkurrenten SSV Vorsfelde (0:3 beim TB Uphusen) und TuS Sulingen (1:5 bei Arminia Hannover) am Wochenende ihre Begegnungen verloren, hätte Delmenhorst auch bei einer Niederlage den Klassenerhalt gefeiert. Dass sich die Blau-Gelben aber nicht auf die Patzer der Konkurrenz verließen, sondern mit ihrem achten Saisonsieg selbst alles klar machten, freute die SVA-Beteiligten umso mehr.

So deutlich wie sich das Ergebnis am Ende las, war der Gästesieg allerdings nicht. Denn vor 243 Zuschauern (davon 200 aus Delmenhorst) hätte Göttingen zur Pause durchaus führen können. Die Gastgeber stellten die SVA-Verteidigung mit langen Pässen in die Tiefe mehrfach vor große Probleme. Göttingen hatte in der ersten Halbzeit mindestens drei Hochkaräter, darunter einen Pfostentreffer. Und Atlas? Nutzte seine ersten beiden Möglichkeiten effektiv. Scholz traf nach einer super Vorarbeit von Steven Müller-Rautenberg zur 1:0-Führung (5.), dann erhöhte „Scholli“ per Konter auf 2:0 (19.)

Mit der Führung im Rücken hatten die Gäste das Geschehen in der zweiten Halbzeit weitestgehend im Griff, wenngleich Göttingen immer gefährlich blieb und zwei weitere Male Aluminum traf. Das 3:0 des seit ein paar Spieltagen bärenstarken Müller-Rautenberg, der einen Fauxpas von Göttingens Torwart Omar Younes ausnutzte (68.), näherte die Hoffnungen des Atlas-Anhangs auf den Klassenerhalt. Nach den weiteren Treffern von Marco Prießner per Konter (70.) und Scholz nach Prießner-Vorarbeit (84.) begann dann die blau-gelbe Party.