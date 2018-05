Delmenhorst. Hermann Helmers von den Delmecyclern Delmenhorst und Stephan Doodeman vom Lauftreff Ganderkesee haben im Staffelwettbewerb des Weyher Duathlons 2018 den zweiten Platz belegt.

Einige Delmenhorster Teams haben im Staffel-Wettbewerb des „Weyher Duathlons 2018“ gute Leistungen geboten, berichtete Frank Peters von den Delmecylern. In einer Zeit von 1:02:04 wurde das Duo mit dem Radfahrer Hermann Helmers (Delmecycler) und dem Läufer Stephan Doodeman (Lauftreff Ganderkesee) Zweiter.

Stephan Doodeman läuft Bestzeiten

Der 53-jährige Doodeman war insgesamt der stärkste Läufer im Feld und kam nach dem ersten Teilabschnitt über fünf Kilometer nach 18:03 Minuten als Erster in die Wechselzone, wo er Helmers auf die 21 Kilometer lange Radstrecke schickte. Dieser musste die Führung aber nach etwa fünf Kilometer an den Radfahrer der späteren Siegerstaffel Matthias Precht (Sportfreunde Wigger) abgeben. Nach 34:32 Minuten kam Helmers zurück in den Wechselbereich, Doodeman lief die anschließenden 2,5 Kilometer in 9:28 Minuten, was ebenfalls die schnellste Zeit aller Läufer war. Er konnte den führenden Marcel Wigger aber nicht mehr einholen. Mit Platz zwei seien Doodeman und Helmer aber „sehr zufrieden“ gewesen, teilte Peters mit.

Delmenhorster auf Plätzen vier und fünf

Das Delmecycler-Team mit Dean Tavis Müller als Läufer und Christoph Magda als Radfahrer belegte in 1:03:45 Stunden den vierten Platz in der Gesamtwertung. Magda fuhr in 33:47 Minuten die drittschnellste Radzeit. In 1:03:56 Stunden kamen die Delmenhorster Marvin Beneke und Claas Krause auf den fünften Rang.

Das Team mit Peters und Dieter Kreuzer (Eintracht Delmenhorst), das im Vorjahr den Staffelwettbewerb gewonnen hatte, war nicht am Start. Kreuzer hatte zwei Tage zuvor in Sottrum einen Fünf-Kilometer-Lauf bestritten, Peters bestritt in seiner Vorbereitung auf den Ironman in Hamburg (29. Juli) ein Langstreckentraining.