Ganderkesee. Der TSV Ganderkesee hat seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Kreisliga am Freitagabend mit einem 7:0 über den TSV Ippener untermauert. Der Harpstedter TB und der TV Munderloh gewinnen nach frühen Rückständen.

TSV Ganderkesee - TSV Ippener 7:0. Besonders Robin Ramke und Jannik Schrank tobten sich mit je drei Toren aus. Ramke traf in der 24., 77., und 85. Minute, Schrank in der 28., 44. und 52. Minute. Marcel Donner schoss in der 83. Minute das zwischenzeitliche 6:0. „Wir haben nicht mehr gemacht als nötig“, sagte Ganderkesees Trainer Stephan Schüttel. Sein Kollege Mohamed Chahrour sprach von „einer haarsträubenden Leistung“ und kündigte an, für die kommenden Saison nicht als Trainer zur Verfügung zu stehen.

TV Dötlingen - Harpstedter TB 1:2. Durch den Harpstedter Sieg kann Spitzenreiter FC Hude am Wochenende noch nicht Meister werden. Die Gäste gerieten in Dötlingen durch Roman Seibel in Rückstand (21.) und glichen kurz vor der Pause durch Hendrik Glück aus (45.+1). Mel Siegenthaler besorgte das 2:1 für Harpstedt (65.).

TV Munderloh - TSV Großenkneten 6:2. Großenkneten führte zunächst durch Kevin Kluge (14.), das weckte Munderloh auf. Lennart Siebrecht (20.), Finn Eilks (26.) und Maximilian Pieper (32./38.) sorgten für eine 4:1-Pausenführung, Siebrecht (59.) und Pieper (71.) erhöhten weiter, ehe Julian Westphal das zweite Tor für das junge Gäste-Team gelang. „Eine rundum gute Leistung“, meinte Munderlohs Co-Trainer Carsten Köhler.