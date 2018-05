Stenum. Der VfL Stenum brennt auf das Duell der beiden besten Fußball-Mannschaften aus dem Landkreis Oldenburg gegen den VfL Wildeshausen. Beim SV Tur Abdin Delmenhorst hofft Aushilfstrainer Daniel Yousef auf ein Ende der Negativserie.

Der große Druck ist bei den meisten Fußball-Bezirksligisten raus, die wichtigsten Entscheidungen sind praktisch gefallen. Allerdings steht am Sonntag noch der Gipfel der beiden besten Clubs aus dem Landkreis Oldenburg an. Der VfL Stenum erwartet ab 15 Uhr den VfL Wildeshausen, Stenums Thomas Baake kann den Anpfiff kaum erwarten: „Ein Derby, der Rasen ist ein Teppich, das ist doch ein Highlight.“ Sein Team hat das Abstiegsgespenst durch das 4:0 bei Eintracht Oldenburg am Mittwoch verscheucht und hofft noch auf einen einstelligen Platz. Baake hat für die kommende Saison schon 19 Zusagen. Lokarivale Wildeshausen kann noch Vizemeister werden. „Und wir wollen die Fairplay-Wertung gewinnen“, sagt Trainer Marcel Bragula.

Der SV Tur Abdin kämpft am Sonntag ab 13 Uhr bei Eintracht Oldenburg um den ersten Dreier seit sechs Spielen. Der noch sieglose Aushilfstrainer Daniel Yousef spürt einen moderaten Druck: „Langsam müssen wir wieder gewinnen.“

Der SV Baris hat am Sonntag ab 15 Uhr die seltene Gelegenheit, innerhalb von acht Tagen den zweiten Gegner zum Absteiger zu machen. Am vergangenen Sonntag passierte das RW Sande in Delmenhorst, dieses Mal könnte Baris mit einem Auswärtssieg Eintracht Wiefelstede in die Kreisliga schicken. Allerdings hoffen die Ammerländer noch, denn noch haben nicht alle Mannschaften bei der Staffelleitung für die kommende Spielzeit gemeldet. Die Frist läuft am 15. Mai aus.