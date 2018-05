Delmenhorst. Die Oberliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst können sich am Sonntag mit einem Sieg in Göttingen retten. Der Gegner ist praktisch abgestiegen, hat aber ein Formhoch.

Jürgen Hahn hat in Diensten des SV Atlas schon diverse Bestmarken gesetzt, kein Trainer vor ihm ist mit den Delmenhorstern dreimal aufgestiegen und keiner sah im Trainingsanzug so eloquent aus. Am Sonntag will er mal wieder für eine Premiere sorgen – denn er kann als erster Atlas-Übungsleiter ein Ligaspiel in Göttingen gewinnen. 17 Mal war der alte SV Atlas dort bei verschiedenen Gegnern zu Gast, einen Sieg gab es nie.

Die historischen Reisen ins südliche Niedersachsen kümmern den eigentlich geschichtsinteressierten Hahn dieses Mal ausnahmsweise weniger, denn das Spiel bei der Spielvereinigung Göttingen 07 im Stadion Am Sandweg am Sonntag ab 15 Uhr hat natürlich eine ganz andere Überschrift. Es ist für die Delmenhorster der erste Matchball im Kampf um den Klassenerhalt. Gewinnt Atlas beim Schlusslicht, spielt der Club trotz mittelmäßiger Rückrunde auch in der kommenden Saison fünftklassig. „Wir haben am Sonntag eine große Chance“, sagt der Coach.

Erleichterung nach Sieg über Spelle

Zwei Spieltage vor Schluss hat Atlas vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und das mit Abstand beste Torverhältnis, schon zwei Unentschieden in Göttingen und zum Saisonfinale gegen Arminia Hannover würden reichen, der Verein würde die Rettung aber ungern noch aufschieben. „Wir wollen gewinnen, die Mannschaft ist hochkonzentriert“, sagt Hahn, der seinen Spielern aber auch eine gewisse Gelöstheit im Training nach dem wichtigen 3:2 über Tabellenführer SC Spelle-Venhaus durchgehen ließ. „Das ist doch klar, dass wir da erleichtert waren.“

Allerdings erklärt der Trainer Göttingen sogleich zum schwereren Gegner als Spelle; die Zahlen lassen erahnen, warum. Die Göttinger haben aus den letzten sieben Spielen 13 Punkte geholt, mit dem TuS Sulingen und dem MTV Gifhorn dabei zwei Delmenhorster Konkurrenten geschlagen und am Mittwoch auch Vizemeister Eintracht Northeim beim 1:1 geärgert. „Wir haben unser Formhoch unterstrichen“, sagte Stürmer Nicola Grimaldi. Und nun will die SVG Revanche nehmen für das Hinspiel. Im November feierte Atlas beim 9:2 den höchsten Sieg seiner Oberliga-Geschichte. „Also ich wäre da noch sauer“, sagt Hahn.

Ohne Bruns und Koltonowski

Göttingen hat wie Atlas in dieser Woche seine Oberliga-Lizenz erhalten, die Chancen auf den Klassenerhalt sind für die Spielvereinigung aber nur höchst theoretischer Natur. „Sie sind ein gefährlicher Gegner, dem wir mit Respekt begegnen. Aber sie sind Letzter, und das hat auch seine Gründe“, sagt Hahn.

Seine Startelf wird anders aussehen als gegen Spelle. Sebastian Koltonowski ist privat verhindert, Kapitän Stefan Bruns gelbgesperrt. Für ihn stehen mit Hanno Hartmann und Mark Spohler zwei Kandidaten bereit, die die breite Brust eines Pokalsiegers tragen. Am Mittwoch gewannen die beiden – wie mit Thade Hein, Simon Matta und Torwart David Lohmann noch drei weitere Oberligaspieler – mit der Reserve das Kreis-Endspiel beim VfR Wardenburg im Elfmeterschießen. Hahn hätte nichts dagegen, wenn es am Sonntag für den Verein gleich die nächste Party gibt.