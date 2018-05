Delmenhorst: Letzter Auftritt in der 2. Bundesliga Nord: Die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst beenden die Saison 2017/2018 mit einem Heimspiel gegen den SV Meppen. Das Jahn-Team steigt ab, da zur Spielzeit 2018/2019 die eingleisige 2. Liga eingeführt wird.

Claus-Dieter Meier hat für Wehmut (noch) keine Zeit. „Dafür ist für mich der Stressfaktor noch viel zu hoch“, sagt der Trainer der Zweitliga-Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst vor dem letzten Spiel der Saison 2017/2018, zu dem sein Team am Sonntag, 14 Uhr, den SV Meppen im Stadion an der Düsternortstraße empfängt. Für die Delmenhorsterinnen ist es auch das letzte in der zweithöchsten Klasse. Diese müssen sie verlassen, da 2018/2019 auf dieser Ebene nicht mehr in einer Nord- und einer Südstaffel, sondern eingleisig um Punkte gekämpft wird. „Auch dieses Spiel muss entsprechend vorbereitet werden“, erklärt Meier, warum er sich noch nicht mit Erinnerungen an die vorausgegangen 21 Partien beschäftigt hat. „Das kommt vielleicht nach dem Schlusspfiff.“

Delmenhorst hat Platz zehn sicher

Aus 21 Begegnungen hat das Jahn-Team, das als Aufsteiger in die Spielzeit gegangen war, bisher 14 Punkte geholt, mit denen es Platz zehn in der Abschlusstabelle schon sicher hat. Der hat bis zu dieser Saison für die Relegation um den Ligaverbleib gereicht.

Jahn-Trainer lobt SVM-Spielerinnen

Die Delmenhorsterinnen empfangen ein Team, dessen Hoffnungen, in die 1. Liga aufsteigen zu können, am vergangenen Wochenende unerwartet platzten: Der Tabellendritte verlor beim Vorletzten BW Hohen Neuendorf mit 3:4. Meier ist sich sicher, dass die Meppenerinnen dies am Sonntag unbedingt einigermaßen wettmachen möchte. „Das ist eine spielerisch ganz, ganz starke Mannschaft“, sagt der Jahn-Trainer. Das läge an den herausragenden technischen Fähigkeiten der Aktiven, vor allem vor allem die Akteurinnen im Mittelfeld verfügten zudem über „hohe Spielintelligenz“.

Gute Stimmung erzeugen

Das Jahn-Team will sich ebenfalls einen positiven Saisonabschluss verschaffen. „Das ist wichtig, wir wollen positiv in die Pause gehen. Die Stimmung nach dem letzten Spiel nimmt man in die nächste Saison mit“, sagt Meier. Um das zu erreichen, müssten seine Spielerinnen „hellwach“ sein und „ordentlich dagegen halten“. Fehlen wird die bisher erfolgreichste Stürmerin Neele Detken (acht Saisontore), die privat verhindert ist.