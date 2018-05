Landkreis. Die Fußballerinnen des VfL Wildeshausen sind neuer Tabellenführer der Bezirksliga. Sie besiegten in einem Nachholspiel den BV Cloppenburg II mit 2:1. Der VfL Stenum verlor in Bunnen.

Der VfL Wildeshausen hat in der Fußball-Bezirksliga der Frauen die Tabellenführung übernommen. Das Team gewann das nachgeholte Spitzespiel gegen den bisherigen Spitzenreiter BV Cloppenburg II im Krandelstadion mit 2:1 (1:0). Der stark ersatzgeschwächte VfL Stenum unterlag bei der DJK Bunnen mit 0:4 (0:1).

Die Wildeshauserinnen gingen durch Tore von Femke Krumdiek (11., 17. Saisontor) und Viktoria Kljukina (47.) mit 2:0 in Führung. In der 70. Minute erzielte Michelle Meyer (70.) den Cloppenburger Treffer. VfL-Spielerin Viktorija Jonaityte sah in in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte (90.).

Der VfL trat in Bunnen nur mit zwölf Spielerinnen an. Die Gastgeberinnen kamen Laura Koopmann (10.), Jhoanna Tebbe (71.), Nadine Bakenhus (81., Eigentor) und Kadia Brengelmann (84.) zu ihren Toren.