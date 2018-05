Delmenhorst/Landkreis. Viele Tischtennis-Mannschaften haben auf die Relegationsspiele für die Saison 2018/2019 verzichtet.

Viele Tischtennis-Mannschaften sind nicht zu den Relegationsspielen für die Saison 2018/2018 angetreten. Die Teams, die zu Aufstiegsspiele nicht antraten, haben damit jegliches Anwärterrecht auf die jeweilige Spielklasse verwirkt. Dabei hätte zumindest eine Teilnahme an der Relegation noch die Option für die höhere Spielklasse bedeutet. Doch ganz offensichtlich planen Teams aus dem Landkreis und aus Delmenhorst lieber für tiefere Ligen.

Huder Männerteams sind starke Gegner los

Bei den Männern ist der Oberliga-Absteiger TV Hude als künftiger Verbandsligist (Nordstaffel) im TuS Lutten einen Konkurrenten im Kampf um einen Spitzenplatz los. Die Relegation zur Oberliga Nord wurde komplett abgesagt. Durch freiwillige Rückzüge (wie zum Beispiel des TSV Hagenburg) stiegen die Südoldenburger automatisch auf. Verbandsliga-Absteiger TV Hude II, der in Landesliga Weser-Ems um Punkte kämpft, geht damit seinem Angstgegner Eintracht Hittfeld aus dem Weg. Gegen dieses Team hatte der TVH in der Vorsaison zweimal verloren.

Die Aufstiegsrunden zur 1. und 2. Bezirksklasse wurden ebenfalls abgesagt. Dadurch begleitet der Vizemeister der 2. Bezirksklasse, der TSV Großenkneten, den Meister TV Hude IV in die nächsthöhere Staffel. Kampflos blieb der achtplatzierte VfL Wildeshausen III in der Bezirksliga. Bei den Frauen verzichteten der TV Jahn Delmenhorst auf die Landesliga (DK berichtete), der TSV Hengsterholz-Havekost auf den Aufstieg in der Bezirksliga Ost.