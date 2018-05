Letztes Spiel vor dem Sprung in die Oberliga: Jörn Janßen empfängt an diesem Samstag, 19.30 Uhr, mit der HSG Delmenhorst die SG Neuenhaus/Uelsen. Anschließend lädt der Verein zu einer Saisonabschlussfeier ein. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis. Letzter Spieltag der Saison 2017/2018 in der Handball-Verbandsliga der Männer: Die HSG Delmenhorst, die in die Oberliga aufsteigt, und die TS Hoykenkamp und die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg, die in die Landesliga absteigen, verabschieden sich an diesem Samstag ab 19.30 Uhr aus der vierthöchsten Spielklasse.