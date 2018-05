Starker Auftakt: Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee platzierte sich mit der Stute Nupafeed’s La Vista mit einer Null-Fehler-Runde in der ersten Qualifikation zum Deutschen Derby 2018 in Hamburg-Klein Flottbeck auf Rang neuen. Foto: Imago/Stefan Lafrentz

Ganderkesee. Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee hat mit der Stute Nupafeed’s La Vista in der ersten Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby 2018 in Hamburg eine Null-Fehler-Runde geschafft. Die Doppel-Weltmeisterin in der Vielseitigkeit platzierte sich damit als Neunte.