Stenum. Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum haben ihr Nachholspiel bei Eintracht Oldenburg mit 4:0 (2:0) gewonnen. Damit haben sie die letzten Zweifel am Ligaverbleib wohl beseitigt.

Am Vatertag ließen die Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum einfach mal die Seele baumeln. Trainer Thomas Baake hatte das Team in seinem Haus versammelt, es gab Brötchen und Getränke bei bester Stimmung, was auch am Abend zuvor gelegen haben dürfte. Mit einem 4:0 (2:0) bei Eintracht Oldenburg hatte der VfL wohl auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt, worüber Baake aber gar nicht zu viele Worte verlieren wollte. „Mir geht es um die Leistung. Und die war absolut da“, sagte der Trainer. „Wir sind in Oldenburg so aufgetreten, wie geplant. Wir waren dominant und spielfreudig.“

Ole Braun und Maximiliam Klatte sorgen für 2:0-Vorsprung

Die Eintracht hätte mit einem Sieg zumindest noch vage Hoffnungen auf den Ligaverbleib hegen können, Stenum ließ den Oldenburgern aber keine Chance. Ole Braun schoss in der neunten Minute das 1:0 und legte Maximilian Klatte in der 22. Minute das 2:0 auf.

VfL-Torwart Maik Panzram im richtigen Moment zur Stelle

Nur einmal hätte das Spiel womöglich kippen können. Eine Minute vor der Pause tauchten die Oldenburger frei im Strafraum auf, VfL-Torwart Maik Panzram verhinderte jedoch den Anschlusstreffer. „Da war er hellwach. So einen Keeper brauchen wir“, lobte Baake.

Seine Vorderleute machten im zweiten Durchgang dann alles klar. Julian Dienstmaier staubte nach einem abgeprallten Freistoß zum 3:0 ab (49.), dann bediente er Klatte zum 4:0 (67.). „Schön herausgespielte Tore“, fand Baake.

Eintracht kämpfte bis zum Schluss, die besseren Chancen hatte aber weiter Stenum, unter anderem einen Lattenkopfball von Matthias Gaster. „Wahrscheinlich müssen wir noch mehr Tore machen. Letztlich ist es egal, wie hoch wir gewinnen“, sagte Baake. Seine Mannschaft hat von allen Teams in der unteren Tabellenhälfte ohnehin schon das mit Abstand beste Torverhältnis. Für gute Stimmung am Vatertag reichte es allemal.