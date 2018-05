Die C-Jugend-Handballerinnen der HSG Delmenhorst haben sich mit einem 27:13 beim Elsflether TB den Sieg in ihrer Erst-Runden-Gruppe der Landesliga-Relegation für die Spielzeit 2018/2019 gesichert.

Delmenhorst/Neerstedt. Die C-Jugend-Handballerinnen der HSG Delmenhorst haben sich mit einem 27:13 beim Elsflether TB den Sieg in ihrer Erst-Runden-Gruppe der Landesliga-Relegation für die Spielzeit 2018/2019 gesichert. Sie treten damit in der Vorrunde zur Oberliga an. Der TV Neerstedt schied aus.